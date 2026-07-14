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اعضای هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس مشخص شدند/ «منادی سفیدان» رئیس ماند

اعضای هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس مشخص شدند/ «منادی سفیدان» رئیس ماند
کد خبر : 1812984
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اعضای هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم دوره دوازدهم مجلس مشخص شدند و بر این اساس، علیرضا منادی سفیدان بار دیگر به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، انتخابات هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم دوره دوازدهم مجلس برگزار و ترکیب اعضای هیأت‌رئیسه این کمیسیون مشخص شد.

بر اساس این گزارش، علیرضا منادی سفیدان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو به عنوان رئیس، سیدمحمد مولوی نماینده آبادان و سید ابوالحسن مصطفوی غمام نماینده مردم شهرستانهای رزن و درگزین به عنوان نواب اول و دوم، رمضان رحیمی دشتلویی نماینده فلاورجان و فاطمه جراره نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر به عنوان دبیران اول و دوم و همچنین عمران عباسی کالی نماینده جویبار، سوادکوه، سیمرغ، قائمشهر و سوادکوه شمالی به عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

شایان ذکر است انتخابات اعضای هیأت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس در اجلاسیه سوم دوره دوازدهم، با توجه به شرایط جنگی کشور، به‌ صورت الکترونیکی برگزار شد. /

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