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مظفری:

حملات شب گذشته دشمن به بوشهر آسیب جانی نداشت

حملات شب گذشته دشمن به بوشهر آسیب جانی نداشت
کد خبر : 1812941
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فرماندار بوشهر گفت: شب گذشته در سه نوبت ۲ نقطه در این شهرستان مورد هدف حمله دشمن قرار گرفت که هیچ‌گونه آسیب جانی نداشته است.

به گزارش ایلنا، محمد مظفری درباره حملات شب گذشته دشمن به بوشهر گفت: در ادامه نقض تفاهم از سوی دشمن آمریکایی، شب گذشته سه نوبت ۲ نقطه در این شهرستان هدف حمله قرار گرفت که بر اساس ارزیابی‌های اولیه، این حوادث تاکنون هیچ‌گونه آسیب جانی یا مجروحی نداشته است.

وی ادامه داد: این حملات در یکی از مناطق شهر بوشهر و یک منطقه در محدوده شهر چغادک ثبت شده است. ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد، این حملات تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی یا مجروحی در پی نداشته و هم‌اکنون نیز شرایط در شهرستان بوشهر در آرامش است.

فرماندار بوشهر از شهروندان تاکید کرد: مردم  ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند و از توجه و بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند. دستگاه‌های مسئول در صورت وجود هرگونه اطلاعات جدید، آن را از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهند کرد.

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