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اطلاعیه شماره ۹:

پیام مهم سپاه به مردم اردن/ پایگاه آمریکا در خاک شما هدف موشک های بالستیک قرار گرفت/ با ملت و کشور اردن دشمنی نداریم

پیام مهم سپاه به مردم اردن/ پایگاه آمریکا در خاک شما هدف موشک های بالستیک قرار گرفت/ با ملت و کشور اردن دشمنی نداریم
کد خبر : 1812933
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روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره ۹ اعلام کرد که در مرحله سوم موج دوم عملیات «نصر۲»، یک پایگاه هوایی تحت اشغال ارتش آمریکا در خاک اردن که به گفته سپاه برای حمله به ایران مورد استفاده قرار گرفته بود، هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت. سپاه در این پیام با تأکید بر اینکه دشمنی با ملت اردن ندارد، از مردم این کشور خواستار مطالبه برچیده شدن پایگاه‌های نظامی آمریکا از منطقه شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۹ اعلام کرد:

 ملت شریف و مسلمان اردن؛ 

سحرگاه امروز رزمندگان اسلام در مرحله سوم موج دوم عملیات نصر۲ بارمز یالثارات الحسین (ع)، تاسیسات مهم و محل استقرار دشمن آمریکایی در یک پایگاه هوایی تحت اشغال ارتش کودک کش آمریکا در خاک شما را که از آن برای حمله به ما استفاده شده بود، هدف موشک های بالستیک قرار دادند و جنایتکاران آمریکایی را به سزای عملشان رساندند.

در اولین روز این تجاوزها هم رژیم مستکبر آمریکا با استفاده از همین پایگاه ها ۱۸۶ کودک دانش آموز معصوم و معلمان آنها را در میناب، قطعه قطعه کرد.

خوب می دانید که ما نه تنها با کشور شما دشمنی نداریم بلکه شما مردم نجیب را خیلی دوست می‌داریم شما که بیش از هر ملتی دردها و مظلومیت ملت فلسطین را درک می‌کنید و از جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار هفتاد هزار فلسطینی از جمله بیست هزار کودک در غزه که با دخالت مستقیم آمریکا صورت گرفت، اطلاع دارید. 

مطالبه جدی شما در برچیده شدن پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی از منطقه کمک بزرگی به نجات مردم فلسطین و بازگشت امنیت به منطقه است. سرافرازی اردن آرزوی ما است.

 

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