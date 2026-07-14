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اطلاعیه شماره ۸/

انهدام رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا و یک سامانه راداری اخطار اولیه c-ram

انهدام رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا و یک سامانه راداری اخطار اولیه c-ram
کد خبر : 1812916
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روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۸ عملیات نصر۲ اعلام کرد: رزمندگان نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه با حمله موشکی و پهپادی به ناوگان پنجم دریایی شیطان بزرگ در بحرین، مخازن سوخت آن ناوگان را به آتش کشیدند و رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی ناوگان و همچنین یک سامانه راداری اخطار اولیه c-ram را مورد اصابت قرار داده و منهدم نمودند.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه‌نیوز، اطلاعیه شماره ۸ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

ملت مجاهد و بیدار ایران اسلامی؛

رزمندگان غیرتمند نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در مرحله دوم موج دوم عملیات نصر۲، با رمز یالثارات الحسین علیه‌السلام، در پاسخ به شرارت های ارتش کودک کش آمریکا با حمله موشکی و پهپادی به ناوگان پنجم دریایی شیطان بزرگ در بحرین، مخازن سوخت آن ناوگان را به آتش کشیدند و رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی ناوگان و همچنین یک سامانه راداری اخطار اولیه c-ram را مورد اصابت قرار داده و منهدم نمودند.

در این مرحله مرکز کنترل و مانیتورینگ قایق های هدایت‌پذیر بدون سرنشین نیز به طور کامل نابود شد.

عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

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