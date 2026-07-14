حمله سپاه پاسداران به دو فروند سوپر نفتکش متخلف
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دو فروند سوپر نفتکش متخلف که فریب آمریکا را خوردند و با خاموش کردن سامانههای ناوبری و بیتوجهی به اخطارهای مکرر مرکز کنترل امنیت تنگه هرمز، کشتیرانی در این مسیر را به خطر افکنده و عبور از مسیر مینگذاریشده را ترجیح دادند، مورد اصابت واقع شده و از کار افتادند.
به گزارش ایلنا روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ملت قهرمان و مومن ایران عزیز؛ فرزندان شما در نیروی دریایی سپاه بر عهد خود در حفظ حقوق ملت ایران در تنگه هرمز تمام قد ایستادهاند.
ساعاتی پیش، ارتش کودککش آمریکا که از شکستهای مکرر عبرت نگرفته است، با تحریک شناورها تلاش کرد تعدادی از آنها را از مسیر غیر قانونی عبور دهد.
دو فروند سوپر نفتکش متخلف که فریب آمریکا را خوردند و با خاموش کردن سامانههای ناوبری و بیتوجهی به اخطارهای مکرر مرکز کنترل امنیت تنگه هرمز، کشتیرانی در این مسیر را به خطر افکنده و عبور از مسیر مینگذاریشده را ترجیح دادند، مورد اصابت واقع شده و از کار افتادند.
نیروی دریایی سپاه به همگان اعلام میکند، همکاری با دشمن متجاوز که از هزاران کیلومتر دورتر آمده تا حقوق مردم منطقه را تضییع کند و عبور از مسیر مینگذاری شده، جز پشیمانی، خسارت و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد بحران انرژی در جهان نتیجهای ندارد.