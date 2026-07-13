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با موافقت نمایندگان در صحن علنی مجلس؛

تشکیل جلسه صحن در بستر فضای مجازی یا خارج از بهارستان در مواقع اضطرار با تشخیص هیأت رئیسه

تشکیل جلسه صحن در بستر فضای مجازی یا خارج از بهارستان در مواقع اضطرار با تشخیص هیأت رئیسه
کد خبر : 1812893
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نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اصلاح قانون نحوه برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور موافقت کردند.

به گزارش ایلنا نمایندگان مجلس در نشست علنی شامگاه دوشنبه 22 تیر ماه مجلس شورای اسلامی، با اصلاح ماده واحده تبصره ۱ ماده ۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه برگزاری جلسات صحن در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور با ۲۱۰ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۵۵ نماینده حاضر موافقت کردند.

 

براساس این گزارش، ماده واحده تبصره ۱ ماده ۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و به عنوان تبصره ابقا و تبصره ۲ آن حذف می‌شود.

بر اساس ماده اصلاحی:

در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیات رئیسه مجلس حضور نمایندگان و برگزاری جلسات صحن مجلس در محل مذکور در این ماده امکان‌پذیر نباشد جلسه صحن با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل می‌شود.

هیات رئیسه مجلس موظف است بستر لازم را برای تشکیل اینگونه جلسات با امکان اجرای کلیه فرایندهای قانون آیین نامه داخلی و رعایت ملاحظات فنی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و امنیت شبکه فراهم نماید.

ادامه تشکیل جلسات تا پایان وضعیت اضطرار یا شرایط خاص کشور به پیشنهاد هیات رئیسه مجلس و رای اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه رسمی امکان‌پذیر است.

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