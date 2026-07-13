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در صحن علنی مجلس انجام شد؛

اعلام وصول طرح «اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس»/نظرات مختلف در کمیسیون بررسی می شود

اعلام وصول طرح «اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس»/نظرات مختلف در کمیسیون بررسی می شود
کد خبر : 1812891
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عضو هیات رییسه مجلس، طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس را اعلام وصول کرد.

به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی شامگاه دوشنبه ۲۲ تیر ماه، اعلام وصول طرح «اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» را قرائت کرد.

در ادامه، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست صحن علنی را برعهده داشت در مورد این طرح، یادآور شد: ما در این رابطه ۱۱ طرح داریم، حال این طرح را اعلام وصول کردیم تا در کمیسیون جمع بندی و بررسی شود و نمایندگان پیرامون آنها بحث و تبادل نظر کرده و به اجماع برسند. 

وی افزود: در نهایت این طرح ها در قالب یک طرح در نشست مجلس بررسی خواهد شد.

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