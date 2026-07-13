اعلام وصول طرح «اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس»/نظرات مختلف در کمیسیون بررسی می شود

در ادامه، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست صحن علنی را برعهده داشت در مورد این طرح، یادآور شد: ما در این رابطه ۱۱ طرح داریم، حال این طرح را اعلام وصول کردیم تا در کمیسیون جمع بندی و بررسی شود و نمایندگان پیرامون آنها بحث و تبادل نظر کرده و به اجماع برسند.

وی افزود: در نهایت این طرح ها در قالب یک طرح در نشست مجلس بررسی خواهد شد.