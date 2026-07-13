به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی دوشنبه ۲۲ تیر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان به ویژه رهبر شهید انقلاب، گفت: به پیشگاه رهبر معظم انقلاب و ملت مبعوث شده ایران ادای احترام می‌کنیم. جلسه مجلس را برای نخستین بار، بدون حضور امام شهید آغاز می‌کنیم.



*با رهبر انقلاب عهد می‌نبدیم که مطیع ایشان باشیم



وی با بیان اینکه در این جلسه ۲۵۹ نماینده مطیع رهبری و خونخواه امام شهید حضور دارند، گفت: نمایندگان می‌خواهند به ملت بزرگ ایران بگویند که ما به عنوان نمایندگان شما ملت مبعوث، امروز با شهدا و امام شهدا پیمان می‌بندیم که راه ایشان را ادامه داده و با رهبر انقلاب پیمان ببندیم که همواره مطیع ایشان باشیم؛ نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقب‌تر.



حاجی‌بابایی خطاب به رهبر شهید گفت: امروز به نیابت از ملت عزیز ایران و نمایندگان مردم، با تمام قدرت در برابر زیاده‌خواهی های آمریکا ایستاده و می‌گوییم «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله» و تا آخرین قطره خون پای آرمان‌هایی امام و انقلاب و شهدا ایستاده‌ایم.



* با تمام قدرت در برابر زیاده‌خواهی های آمریکا ایستاده‌ایم



وی با اشاره بخش‌هایی از پیام رهبر انقلاب خطاب به مجلس در خردادماه امسال، گفت: ایشان فرمودند، از آنجایی که نماینده حقیقی ملت باید از جنس ملت باشد، مقطع کنونی نقطه عطف جلوه بعثت مردم بر نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است تا نقش آفرینی و انجام مسئولیت خود را در تراز ملت مبعوث شده تنظیم کنند و با کار و ابتکار مضاعف، قانونگذاری و نظارت را در مسیر ریل گذاری آینده ایران اسلامی تسریع و تعمیق نماید. بر این اساس لازم است مصوبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد و معطوف به امیدآفرینی و آینده سازی کشور باشد.



نایب رئیس مجلس ادامه داد: ایشان همچنین در بخشی از سخنان خود گفتند، جامعه بیش از هر چیز نیازمند مشاهده نشانه‌های امید، مسیر باثبات و چشم انداز روشن از آینده است تا بتواند بر اساس آن برنامه ریزی و حرکت کند و نمایندگان مجلس با مواضع، مصوبات و نطق های خود می توانند مجلس شورای اسلامی را نهاد پیشرفت پیشران امیدآفرینی نمایند. از جمله در موقعیت کنونی با همراهی قوای مجریه و قضائیه با تمرکز بر شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی در سال ۱۴۰۵، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم را دستور کار اصلی قرار داده و نقشه راه حرکت دولت و سایر بخش ها در شرایط کنونی و دوران پساجنگ را تنظیم کنند.» ما با این پیام رهبر عزیزمان و با ایشان و امام شهیدمان پیمان می‌بندیم.



وی در ادامه خطاب به ملت ایران گفت: همانگونه که مطلع شده‌اید، تفاهمنامه میان رئیس جمهور ایران و آمریکا امضا شد و مسئولان امر در مسیر رسیدن به این مرحله، از سر دلسوزی و حسن‌نظر، تلاش‌های زیادی را به عمل آوردند و البته رئیس جمهور آمریکا از روی استیصال از انواع اهرم‌ها برای این موضوع استفاده کرد.



حاجی‌بابایی در ادامه با اشاره به بخش‌هایی از پیام رهبر انقلاب ادامه داد: ایشان فرمود که علی الاصول نظر دیگری داشتم ولی از باب اینکه رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر نمودم؛ ایشان همچنین تصریح داشتند «اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند، زیر بار آن نخواهم رفت. از این لحظه یعنی شما و این خادم ناچیز منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. اما بدیهی است مذاکره حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنای پذیرش شروط دشمن نخواهد بود. امیدواریم که دعای خیر امام زمان(عج)، انواع نصرت ها و فتوحات را برای ملت با شرف ایران به ارمغان آورد.»



*خون‌خواه رهبر شهیدمان هستیم



نائب رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه بخش پایانی پیام رهبر عزیزمان درباره امام حسین(ع) و پدر بزرگوارشان یعنی امام شهید، جگر ملت ایران را سوزاند، افزود: ایشان فرمودند، ملت ما خونخواه حسین است؛ این ملت بزرگ سال ها فرزندان خود را در راه حسین و در جنگ با دشمنان حسین و مرام حسینی فدا کرد و اینک همه خونخواه او و حسینیان زمان هستند.