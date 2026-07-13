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ارتش:

پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف حملات پهپادی ارتش/شلیک موشک‌های کروز علیه شناورهای متخاصم دشمن آمریکایی

پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف حملات پهپادی ارتش/شلیک موشک‌های کروز علیه شناورهای متخاصم دشمن آمریکایی
کد خبر : 1812868
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روابط عمومی ارتش اعلام کرد: ​در پاسخ به ادامه تجاوزات مکرر استکبار جهانی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، مراکز راهبردی ارتش تروریستی آمریکا در کویت و شناور متخاصم دشمن را هدف حملات پهپادی و موشکی قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی ارتش، در پی شرارت‌ها و تجاوزات مکرر آمریکا علیه کشورمان، ارتش جمهوری اسلامی ایران، ساعتی قبل، سامانه‌های ارتباطی، مخازن سوخت، سامانه پاتریوت، برج مراقبت و انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حمله پهپادهای انهدامی خود، قرار داد. 

همچنین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات موشکی به برخی مراکز نظامی، با شلیک موشک‌های کروز، شناور متخاصم دشمن آمریکایی را هدف قرار داد. 

ارتش جمهوری اسلامی ایران، خطاب به دشمنان نابخرد، با تاکید بر اینکه از پایمردی، اتحاد و یکپارچگی ملت بزرگ ایران در ادامه راه امام شهیدان و دفاع از حقانیت این سرزمین الهی عبرت بگیرند، افزود: ضربات دفاعی ایران در پاسخ به تجاوزات و متناسب با سطح شرارت‌های دشمن عهدشکن، طراحی و با قدرت ادامه خواهد داشت.

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