نشست علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد/ تصویب "سازوکار برگزاری جلسات خانه ملت در مواقع اضطرار"

پیش از آغاز این نشست، حاج حامد خمسه مداح اهل بیت(ع) به مناسبت ایام محرم حسینی (ع) و همچنین شهادت حضرت آیت الله خامنه ای و شهدای جنگ رمضان به نوحه سرایی پرداخت.

در ابتدای جلسه روح اله متفکرآزاد عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی دستورکار این نشست را به شرح ذیل قرائت کرد:

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح ماده یک قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

در ادامه سمیه رفیعی عضو هیأت رئیسه مجلس، اعلام وصول طرح "اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس" را قرائت کرد.

پس از آن، نمایندگان وارد بررسی طرح اصلاح ماده یک قانون آیین نامه داخلی مجلس شده و پس از استماع توضیحات کمیسیون مربوطه و همچنین نظرات موافقان و مخالفان، کلیات این طرح با ۲۱۱ موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

در ادامه جزئیات طرح مذکور مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت که با ۲۱۰ رای موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در صحن، به تصویب رسید.

براساس ماده یک اصلاحی، «در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیئت رئیسه مجلس حضور نمایندگان و برگزاری جلسات صحن مجلس در محل مذکور در این ماده امکان‌پذیر نباشد جلسه صحن با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل می‌شود».