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گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و قبرس

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و قبرس
کد خبر : 1812836
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وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه قبرس، به صورت تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کنستانتینوس کومبوس وزیر امور خارجه قبرس، به صورت تلفنی گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی، درباره تحولات منطقه گفتگو و تبادل نظر شد. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران، ناامنی تحمیلی بر منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دانست و تصریح کرد: اقدامات مجرمانه و تحریک‌آمیز آمریکا در تنگه هرمز نه تنها صلح و امنیت منطقه را در معرض خطر قرار داده بلکه موجب اخلال بی‌سابقه در کشتیرانی تجاری در این منطقه شده است‌ و جامعه جهانی می‌بایست این کشور را در این خصوص پاسخگو کند‌.

وزیر امور خارجه قبرس با اشاره به اهتمام این کشور نسبت به صلح و امنیت منطقه، بر ضرورت استفاده از مسیرهای دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها تأکید کرد.

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