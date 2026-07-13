به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنشی کنایه‌آمیز به رئیس جمهور آمریکا که خواستار دریافت ۲۰ درصد عوارض و غرامت از تنگه هرمز شده است، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

رئیس‌جمهور آمریکا کاملاً درست می‌گوید. هر که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تامین می‌کند، شایسته دریافت هزینه این خدمت است.

ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز چنین خواهد ماند.

البته ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است؛ ما منصف خواهیم بود!

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