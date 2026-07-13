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کنایه وزیر امور خارجه کشورمان به رئیس جمهور آمریکا؛ ما منصف‌تر خواهیم بود!

کنایه وزیر امور خارجه کشورمان به رئیس جمهور آمریکا؛ ما منصف‌تر خواهیم بود!
کد خبر : 1812834
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کنایه وزیر امور خارجه کشورمان به رئیس جمهور آمریکا که خواستار دریافت ۲۰ درصد عوارض و غرامت از تنگه هرمز شده است؛ ما منصف‌تر خواهیم بود!

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنشی کنایه‌آمیز به رئیس جمهور آمریکا که خواستار دریافت ۲۰ درصد عوارض و غرامت از تنگه هرمز شده است، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

رئیس‌جمهور آمریکا کاملاً درست می‌گوید. هر که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تامین می‌کند، شایسته دریافت هزینه این خدمت است.

ایران همواره حافظ امنیت تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز چنین خواهد ماند.

البته ۲۰ درصد رقم بسیار بالایی است؛ ما منصف خواهیم بود!

 

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