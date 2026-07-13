به گزارش ایلنا، سخنگوی وزارت امور خارجه، این اقدام را در تعارض با تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات و مغایر با توافق آتش‌بس سال ۲۰۲۲ و تفاهمات متعاقب آن برای جلوگیری از تصعید تنش خواند و تصریح کرد: اقدامات تحریک‌آمیز و خطرناکی همچون حمله به فرودگاه غیرنظامی و تهدید امنیت و ایمنی هواپیمای مسافربری، نقض فاحش حقوق بین‌الملل هوانوردی و اکیدا غیرقابل پذیرش است.