وی با اشاره به عملکرد نهادهای امدادی و درمانی در این مراسم، اظهار داشت: این دستگاه‌ها با تأمین سلامت و ایمنی مردم، کارنامه‌ای درخشان از خود بر جای گذاشتند که از جمله اقدامات شاخص آنها، راه‌اندازی ۱۸ بیمارستان صحرایی در مدت زمانی کوتاه در سه استان محل برگزاری مراسم بود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع قدردانی کرد و گفت: با وجود ثبت رکورد یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مردمی تاریخ جهان، هیچ حادثه منجر به فوت در جریان این مراسم رخ نداد.

عارف افزود: به دلیل گرمای هوا و ازدحام جمعیت، بیش از ۱۱۴ هزار نفر در استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی به بیمارستان‌های صحرایی، مراکز اورژانس و پایگاه‌های هلال‌احمر مستقر در مسیرهای مراسم مراجعه کردند و خدمات بهداشتی و درمانی لازم را دریافت کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان اعلام کرد: مستندسازی تجربیات و دستاوردهای دولت در برگزاری این مراسم با مسئولیت آقایان ظفرقندی و کولیوند انجام خواهد شد تا از این تجربیات در برنامه‌ریزی و مدیریت مراسم‌های بزرگ بهره‌برداری شود.