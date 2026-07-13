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شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد؛

محکومیت تجاوز مجدد آمریکا و حمایت ملت از نیروهای مسلح در تجمعات شبانه

محکومیت تجاوز مجدد آمریکا و حمایت ملت از نیروهای مسلح در تجمعات شبانه
کد خبر : 1812764
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​شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مردم ایران در تجمعات شبانه، تجاوز مجدد ایالات متحده آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران را محکوم کنند.

به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مردم عزیز ایران اسلامی در تجمعات شبانه، تجاوز مجدد ایالات متحده آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران را محکوم و حمایت همه‌جانبه خود را از نیروهای مسلح اعلام می دارند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

تجاوز مجدد و آشکار ایالات متحده آمریکا به حریم سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و هدف قرار دادن مراکز نظامی، انتظامی، زیرساخت‌های ارتباطی، تأسیسات آبرسانی و فرودگاه‌های استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، مرکزی و لرستان و اصفهان، بار دیگر اثبات کرد که دولت آمریکا، علی‌رغم همه ادعاهای فریبکارانه درباره صلح، مذاکره و پایبندی به توافقات، همچنان منطق سلطه، جنگ‌افروزی، عهدشکنی و توسل به زور را مبنای رفتار راهبردی خود قرار داده است.

این تجاوز آشکار که به شهادت و مجروح شدن جمعی از هموطنان عزیز انجامید، نقض صریح حاکمیت ملی، حقوق بین‌الملل و تمامی تعهدات و تفاهمات اعلام‌شده است و مسئولیت کامل پیامدهای آن بر عهده دولت ایالات متحده آمریکا خواهد بود. این حملات سازمان‌یافته که با هدف تضعیف توان دفاعی، ایجاد اخلال در زیرساخت‌های حیاتی و گسترش دامنه جنگ طراحی شده است، بیانگر شکست او در تحقق اهداف راهبردی و ناتوانی در تغییر اراده ملت ایران است.

تجربه همه رویارویی‌های گذشته نشان داده است که هرگونه خطای محاسباتی دشمن، انسجام ملی را استحکام بخشیده و اراده ملت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را برای دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور راسخ‌تر ساخته است.

ملت شریف ایران امشب با حضور پرشور در میادین اصلی شهرهای سراسر کشور، ضمن محکومیت شدید این اقدام جنایتکارانه و عهدشکنی آشکار آمریکا، حمایت قاطع و همه‌جانبه خود را از فرزندان غیور ملت در نیروهای مسلح و پاسخ کوبنده و پشیمان‌کننده به دشمن متجاوز اعلام می نمایند.

 

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