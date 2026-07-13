به گزارش ایلنا، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: عباس عبدی در بخشی از یادداشت خود در روزنامه اعتماد، مورخ شانزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، با اشاره به تجمعات مردم در میادین و خیابان‌های سراسر کشور نوشت که «بدتر اینکه، اکثریت مردم هم با تصمیماتی که یک اقلیت رانتی از کف خیابان تحمیل کنند، همدلی نخواهند داشت.»

نصراللهی ادامه داد: دادستانی تهران با استناد به محتوای یادداشت متهم در روزنامه اعتماد از جمله "ایجاد دوقطبی کاذب و اختلاف بین اقشار جامعه (بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات)، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، (بند ۱۱ ماده ۶ همان قانون) و نیز به دلیل اقلیت خواندن مردم حاضر و نیز رانتی خواندن آن‌ها، علیه آقای عباس عبدی و صاحب امتیاز حقوقی روزنامه اعتماد (مؤسسه رسانه‌نگاران خوب‌اندیش) اعلام جرم کرده است.

وی ادامه داد: عباس عبدی در بخشی از دفاعیات خود، گفت که سایت اصلاحات‌نیوز ساعت ۱۰ صبح روز بعد یادداشت را با تیتر «مردم موافق نظرات یک اقلیت رانتی از کف خیابان نیستند» منتشر کرد. وی به نقل از یکی از افراد گفت که اساسا مسئله را تیتر ایجاد کرد نه یادداشت.

وی ادامه داد: وکیل روزنامه اعتماد نیز با بیان اینکه برداشت جنجالی از یادداشت آقای عبدی نتیجه تقطیع جملات پایانی از متن اصلی بوده است، رسیدگی و صدور دستور منع تعقیب را خواستار شد.

وی گفت: هیات منصفه بعد از شنیدن دفاعیات شاکی، متهم و وکلای متهمان در شعبه ۸ دادگاه کیفری یک که به ریاست قاضی تقییان برگزار شد، روزنامه اعتماد و عباس عبدی را با اکثریت آرا مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.

نصراللهی گفت: در جلسه امروز دادگاه، همچنین پرونده پایگاه‌های خبری «دیده‌بان» و «آگاه‌شو» بررسی شد و هیئت منصفه، پس از شنیدن دفاعیات متهمان، آقایان سعید سیفی (موضوع شکایت ساترا) و سید محمد رضا موسوی افتخاری (موضوع شکایت آقای جواد گودرزی) را با اکثریت آرا در اتهام مشترک «نشر اکاذیب» مجرم اما مستحق تخفیف در مجازات دانست.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت: رأی نهایی دادگاه رسیدگی به این پرونده‌ها که به ریاست قاضی آقایان تقیان و بابایی، در شعب ۸ و ۵ دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد، متعاقباً اعلام خواهد شد.

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