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سردار محبی:

حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز را با قدرت اعمال می‌کنیم

حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز را با قدرت اعمال می‌کنیم
کد خبر : 1812758
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​سخنگوی سپاه گفت: حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز را همچنان با قوت و قدرت اعمال می‌کنیم و بیگانگان و همپیمانان آنان را وادار به تسلیم در برابر اراده ملت ایران خواهیم کرد.

به گزارش ایلنا، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«آمریکا با مداخله در تنگه‌ی هرمز امنیت تامین نفت و گاز جهان را به خطر جدی انداخته است و باید جوابگو باشد. ️حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز را همچنان با قوت و قدرت اعمال می کنیم و بیگانگان و همپیمانان آنان را وادار به تسلیم در برابر اراده ملت ایران خواهیم کرد.

همانطور که اهداف متوهمانه سردمداران آمریکا در آغاز تجاوزشان را به بازگشایی تنگه هرمز تنزل دادیم، در شرارت جدیدشان بیشتر از گذشته آنها را به خفت و استیصال می کشانیم.»

 

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