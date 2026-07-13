به گزارش ایلنا، مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب نوشت : تنگه هرمز با عبرت های تاریخی، تنگه احد امروز ماست و ارزش راهبردی ، منافع امنیتی و اقتصادی آن برای ملت مبعوث ایران جایگزینی ندارد.