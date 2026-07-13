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مخبر:

عقب‌نشینی از تنگهٔ هرمز در ذهن هیچ ایران دوستی جایگاهی ندارد

عقب‌نشینی از تنگهٔ هرمز در ذهن هیچ ایران دوستی جایگاهی ندارد
کد خبر : 1812747
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مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب نوشت: تنگه هرمز با عبرت‌های تاریخی، تنگه احد امروز ماست و ارزش راهبردی، منافع امنیتی و اقتصادی آن برای ملت مبعوث ایران جایگزینی ندارد.

به گزارش ایلنا، مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب نوشت : تنگه هرمز با عبرت های تاریخی، تنگه احد امروز ماست و ارزش راهبردی ، منافع امنیتی و اقتصادی آن برای ملت مبعوث ایران جایگزینی ندارد.

محمد مخبر افزود : از تنگه هرمز دفاع می کنیم تا برای عبور کشتی هایمان در آینده، مجبور به باج دادن به دشمن نباشیم.

مخبر نوشت: عقب‌نشینی از مدیریت تنگهٔ هرمز در ذهن هیچ ایران دوستی جایگاهی ندارد.

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