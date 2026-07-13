پاسخ مرکز رسانه قوه مقننه به صداوسیما درباره شائبه تعطیلی مجلس
مرکز رسانه قوه مقننه در خصوص شائبه تعطیلی مجلس که در صداوسیما مطرح شد، جوابیهای منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جوابیه ای به سازمان صداوسیما و در واکنش به اظهارات محمد جواد لاریجانی در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته مبنی بر تعطیلی ۵ ماهه مجلس توضیحاتی ارائه کرد.
متن این جوابیه به شرح ذیل است؛
جناب آقای دکتر جبلی
رییس محترم سازمان صداوسیما
سلام علیکم
احتراما نظر به اظهارات جناب آقای دکتر محمدجواد لاریجانی میهمان محترم گفتگوی ویژه خبری یکشنبه ۲۱ تیرماه مبنی بر تعطیلی ۵ ماهه مجلس جوابیهای جهت تنویر افکار عمومی ارائه میشود.
۱. پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم و با توجه به ملاحظات امنیتی موجود و دو مکاتبه از نهادهای ذیربط از جمله دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، جلسه صحن علنی مجلس به شکل گذشته برگزار نشده است.
۲. در قانون اساسی برای مسائل مهمی نظیر فقدان رهبری، رییسجمهور، وزرا و... ساز و کارهایی پیشبینی شده است اما در مورد مجلس در صورت از نصاب افتادن جز از طریق برگزاری انتخابات هیچ راهحلی وجود ندارد و این مساله میتواند چالشهای حقوقی برای سایر دستگاهها ایجاد کند.
۳. مجلس طبق قانون اساسی دارای دو وظیفه اصلی نظارت و قانونگذاری است. در امر نظارت، فعالیتها با حضور نمایندگان در حوزه انتخابیه، تشکیل جلسات کمیسیونهای تخصصی با وزارتخانهها و دستگاههای مربوطه و همچنین جلسات نمایندگان با مسؤولان، مثل گذشته در حال انجام بوده و حتی زیر بمباران نیز متوقف نشده است.
۴. به همین منظور تاکنون ۷ جلسه صحن علنی نیز به صورت مجازی با حضور حدود ۲۵۰ نماینده، انتخابات هیئت رییسه و حدود ۲۰۰ جلسه کمیسیونهای تخصصی به صورت حضوری برگزار شده است.
۵. در امر قانونگذاری نیز، طرحها و لوایح در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و مراحل قانونی خود را طی میکنند. تنها مواردی که اکنون متوقف شده است، برگزاری صحن علنی برای تصویب قوانین یا رأی اعتماد به وزرا و سوال و استیضاح از آنان است و این امر نیز مستلزم طی مراحل قانونی برای انجام آنها در جلسات مجازی است.
۶. رایزنی و مکاتبه با نهادهای امنیتی از جمله نامه اردیبهشت ماه رییس محترم مجلس به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی برای آغاز مجدد فعالیت صحن که از سوی سخنگوی محترم هیئت رییسه اطلاع رسانی شده بود و تاکنون بی پاسخ مانده است و نیز ایجاد ساز و کار قانونی برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برای برگزاری جلسات با شرایط خاص در حال انجام است و پیگیری تا حصول نتیجه ادامه می یابد اما همانگونه که پیشتر توضیح داده شد، فرایندهای نظارتی توسط صحن به صورت مجازی، اقدامات نظارتی و تقنینی در کمیسیون ها، فراکسیون ها، مجامع استانی و مراکز وابسته به مجلس شورای اسلامی همچون دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها کمافی السابق به صورت حضوری ادامه دارد.
۷. اگر چه حمله به نهاد قانونگذاری و دعوت از جمع محدودی از میهمانان، با گرایشهای خاص و عمدتا منتقد مجلس و ریاست محترم آن به امری جاری در رسانه ملی تبدیل شده است، موارد بالا جهت تنویر افکار عمومی و قرائت در بخش آتی گفتگوی ویژه خبری به استحضار رسید.