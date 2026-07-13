وی افزود: رهبر شهید، مسیر اصلی افزایش رشد اقتصادی را در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها می‌دانستند. پس از پذیرش مسئولیت رهبری، اولین گام ایشان در حوزه اقتصاد، ابلاغ سیاست‌های کلی «امنیت اقتصادی» بود که پیام محوری آن، تحقق رشد اقتصادی از کانال افزایش سرمایه‌گذاری و همچنین لزوم اعمال مقررات یکسان برای دولت، بخش خصوصی و تعاونی بود. ایشان هرگونه تبعیض به نفع بخش دولتی را جایز نمی‌دانستند.

سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ تغییر نقش دولت و شتاب در رشد اقتصادی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را یکی دیگر از محورهای راهبردی اقتصاد کشور از نگاه رهبری شهید انقلاب برشمرد و گفت: از دیدگاه ایشان در این سیاست‌ها، دو جهت‌گیری کلیدی دنبال می‌شد؛ نخست، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و دوم، خروج دولت از فعالیت‌های خارج از صدر اصل ۴۴ همچون احداث کارخانه‌های سیمان. به اعتقاد ایشان، دولت تنها باید در چهارچوب فعالیت‌های مصرح در صدر اصل ۴۴ باقی بماند و هدف غایی این سیاست‌ها، شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی کشور قلمداد شد.

دانش جعفری، تأکید بر همراهی رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی را نکته‌ای بی‌بدیل در اندیشه اقتصادی رهبر شهید برشمرد و خاطرنشان کرد: ایشان توسعه بخش تعاون را مصداق عینی اقتصاد مبتنی بر عدالت می‌دانستند و در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هدف دستیابی به سهم ۲۵ درصدی تعاون از تولید ناخالص داخلی (در حالی که این رقم کمتر از یک درصد بود) را دنبال می‌کردند.

وی با اشاره به دغدغه‌های رهبر شهید برای حل معضل بیکاری از مسیر تعاون، به مشکلات ساختاری تعاونی‌ها در آن مقطع اشاره کرد و گفت: مدیریت مساوی مبتنی بر سهام مساوی، مانعی برای افزایش سرمایه تعاونی‌ها بود. به همین منظور، با الهام از تجارب جهانی، نوع جدیدی از تعاونی‌ها تحت عنوان «تعاونی‌های سهامی عام» طراحی شد که در آن مدیریت بر اساس میزان مالکیت سهام تنظیم می‌گردید، هرچند سقف مالکیت هر عضو به ۵ درصد محدود شد تا از تمرکز سرمایه جلوگیری شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در ادامه این مسیر، ایده «تعاونی‌های فراگیر ملی» با هدف پوشش سه دهک اول جامعه (دهک‌های کم‌درآمد) مورد توجه ویژه قرار گرفت.

اقتصاد مردم‌محور، رمز بالندگی کشور

دانش جعفری تأکید کرد: باور قطعی رهبر شهید این بود که پایه اصلی اقتصاد باید مردم‌محور باشد و وظیفه دولت، تسهیل‌گری و ایجاد بستر مناسب است. به اعتقاد ایشان، تنها در چنین فضایی است که اقتصاد کشور می‌تواند به بالندگی و شکوفایی پایدار دست یابد.