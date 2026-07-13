به گزارش ایلنا، اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان اعلام کرد شاکر محیسن، بامداد امروز (۲۲ تیرماه)، در حین انجام وظیفه در محل کار خود در محدوده شهرستان هندیجان، بر اثر حمله آمریکا به شهادت رسید.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم وداع با پیکر این شهید امشب، ۲۲ تیرماه، ساعت ۲۱:۳۰ در میدان امام خامنه‌ای (ره) شهرستان امیدیه برگزار می‌شود.

همچنین آیین تشییع پیکر شهید شاکر محیسن فردا، سه‌شنبه ۲۳ تیرماه، ساعت ۱۷ از گلزار شهدای شهرستان امیدیه به سمت گلزار شهدای روستای آسیاب برگزار خواهد شد.

اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و عموم مردم دعوت کرده است با حضور در این مراسم، به مقام این شهید ادای احترام کنند.

این اداره‌کل همچنین ضمن تسلیت و تبریک شهادت شاکر محیسن به خانواده وی و مردم استان، اعلام کرد جزئیات تکمیلی مربوط به مراسم خاکسپاری متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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