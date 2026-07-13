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بازنشستگان چشم‌ انتظار اجرای قانون همسان‌سازی

بازنشستگان چشم‌ انتظار اجرای قانون همسان‌سازی
کد خبر : 1812662
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نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: بازنشستگان از وضعیت معیشتی، عدم اجرای قوانین مصوب، بلاتکلیفی کمیسیون‌های جانبازی و دغدغه اشتغال فرزندان خود نگران هستند.

به گزارش ایلنا، «سارا فلاحی» نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در حاشیه دیدار با جمعی از بازنشستگان استان در صندوق بازنشستگان کشوری، به تشریح دغدغه‌های این قشر پرداخت.

وی گفت: بازنشستگان از وضعیت حقوقی خود بسیار ناراضی بودند و معتقدند افزایش حقوقشان متناسب با تورم نیست و قوانینی مانند ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم برای آنها اجرا نمی‌شود. حق مناطق جنگی به آنها داده نمی‌شود و رفاهیات آنان بسیار ضعیف است.

فلاحی با بیان اینکه کمیسیون‌های جانبازی برخی بازنشستگان بلاتکلیف مانده است، افزود: آنها برای فرزندان خود نیز نگران هستند و انتظار دارند از هر خانواده بازنشسته، یکی از اعضای خانواده در ادارات مختلف استخدام شود.

نماینده مردم ایلام با اشاره به نگرانی‌های موجود در مورد تبعیض در نظام پرداخت تصریح کرد: بسیاری از بازنشستگان با حقوق بسیار پایین بازنشسته شده‌اند و دریافتی آنان کفاف مشکلاتشان را نمی‌دهد. عدم ابلاغ آیین‌نامه ماده ۸۵ و عدم اجرایی شدن مواد ۷۵ و ۱۱۲ و همچنین همسان‌سازی نکردن حقوق با شاغلین، از عمده دغدغه‌های آنان است.

فلاحی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در شرایطی که نیاز دارند، مورد توجه قرار گیرند و حداقل حقوقشان متناسب با تورم در نظر گرفته شود. ما تلاش می‌کنیم در وزارت رفاه و مجلس بخشی از مشکلات حل شود.

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