دیدار رئیس سازمان حج و زیارت با وزیر امور خارجه

در این دیدار، طرفین درباره آخرین روند برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های مرتبط با حوزه حج و زیارت و ارائه هرچه بهتر خدمات به زائران ایرانی گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.



وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسهیل امور حجاج و زائرین، بر آمادگی وزارت امور خارجه برای حمایت و پیگیری مسائل کنسولی و دیپلماتیک مرتبط با زائران ایرانی تأکید کرد.