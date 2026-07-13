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دیدار رئیس سازمان حج و زیارت با وزیر امور خارجه

دیدار رئیس سازمان حج و زیارت با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1812642
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رئیس سازمان حج و زیارت امروز دوشنبه با حضور در وزارت امور خارجه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت امروز دوشنبه با حضور در وزارت امور خارجه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

 

در این دیدار، طرفین درباره آخرین روند برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های مرتبط با حوزه حج و زیارت و ارائه هرچه بهتر خدمات به زائران ایرانی گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسهیل امور حجاج و زائرین، بر آمادگی وزارت امور خارجه برای حمایت و پیگیری مسائل کنسولی و دیپلماتیک مرتبط با زائران ایرانی تأکید کرد.

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