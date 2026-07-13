واکنش بقایی به مرگ لیندسی گراهام

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در روزهای اخیر، بعد از فضاسازی‌هایی که آقای ترامپ درباره تهدید امنیت خود مطرح کرده، مرگ ناگهانی این سناتور جنگ‌طلب، تندرو آمریکایی و چهره ضدایرانی، موجی از شادی را در منطقه و جهان ایجاد کرده است؛ البته موجب اندوه جناح جنگ‌طلب آمریکا، اسرائیل و همچنین اروپا شده است، موضع شما در این خصوص و درباره ادعای مطرح‌شده چیست؟ گفت: خوشبختانه در این موارد باید گفت که حضرت عزرائیل عادل است.

وی گفت: در رابطه با این شخصی که بردید، حتما قرار نیست مردم ما امشب برای لیندسی فرزند فلورانس نماز وحشت بخوانند، قرار نیست مردم ما، مردم منطقه ما آزادگان جهان برای موجودی که فلسفه زندگیش را تجاوز و جنگ و خشونت و ارعاب تعریف کرده بود و افتخار می کرد به اینکه بزرگترین حامی نسل کشی و کشتار در منطقه ماست رخت عزا به تن کنند.

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان گفت: برای چنین فردی که همه داراییش در زندگیش شرارت و حمایت از تجاوز بود قطعاً جز کارنامه سیاه در ذهن انسان ها باقی نخواهد ماند و این پایانیست که خودشان با تصمیم هایی که در دوره حیات شان گرفتند، برای خودشان رقم زدند بنابراین مردن این سناتور تندخو و تندگو قطعاً دل هیچ انسان آزاده‌ای را نخواهد آزرد.

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