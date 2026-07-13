دعوت برای حضور در آیین بزرگداشت قائد شهید امت
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر ایران اسلامی، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، روحانیت معزز، دانشگاهیان، جوانان مؤمن، اصحاب فرهنگ و همه دلدادگان مکتب عاشورا و مقاومت برای شرکت در آیین بزرگداشت قائد شهید امت و خانواده معظم شهید ایشان، دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه به شرح زیر است:
نهضت جاودانه عاشورا، حقیقتی زنده و جاری در متن تاریخ امت اسلامی است؛ مکتبی حیاتبخش که هرگاه خون پاک حسینیان زمان بر زمین ریخته است، ملتهای مؤمن را به قیام، استقامت، وفای به عهد و پاسداری از عزت اسلام فراخوانده و پیوند امروز را با پیام جاودان کربلا استوارتر ساخته است. انقلاب اسلامی ایران نیز مولود همین مکتب الهی است و راه عزت، استقلال و مقاومت خود را از فرهنگ عاشورا وام گرفته است.
امروز، بزرگداشت امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای (قدّساللهنفسهالزکیه) و خانواده معظم و سرافراز ایشان، تنها پاسداشت یک شخصیت برجسته نیست؛ بلکه تجدید میثاق با مکتب جهاد، ایثار، مقاومت و طریق مستقیمی است که شهیدان با خون مطهر خویش ترسیم کردند. مکتبی که به ملتهای آزاده آموخت با تکیه بر وعدههای الهی، در برابر ظلم و استکبار نهراسند، پرچم حق را بر زمین نگذارند و راه پرافتخار شهیدان را با صلابت و استقامت ادامه دهند.
حضور باشکوه دهها میلیونی و دشمنشکن ملت بزرگ ایران در مراسم وداع و تشییع زعیم شهید امت و خانواده شهید ایشان، صحنههای تجلیل از شهیدان را جلوهای از بعثت دوباره روح حسینی در کالبد امت اسلامی و نشانه وفاداری مردم به آرمانهای بلند اسلام، انقلاب، ولایت و جبهه مقاومت بوده و خون پاک شهیدان، اراده ملت را برای پاسداری از عزت، اقتدار و خونخواهی مظلومان تاریخ، استوارتر و راسختر ساخته است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر ایران اسلامی، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، روحانیت معزز، دانشگاهیان، جوانان مؤمن، اصحاب فرهنگ و همه دلدادگان مکتب عاشورا و مقاومت دعوت میکند تا با حضوری گسترده، باشکوه و وحدتآفرین در آیین بزرگداشت قائد شهید امت و خانواده معظم شهید ایشان که روز سهشنبه ۲۳ تیرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران از طرف رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) برگزار خواهد شد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهیدان سرافراز، بار دیگر با آرمانهای عاشورا، فرهنگ ایثار و شهادت، راه پرافتخار شهیدان و آینده روشن امت اسلامی تجدید عهد نمایند.