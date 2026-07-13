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باقری‌کنی:

مطالبه مجازات عاملان ترور رهبر انقلاب حق ملت ایران است

مطالبه مجازات عاملان ترور رهبر انقلاب حق ملت ایران است
کد خبر : 1812465
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معاون شورای عالی امنیت ملی گفت: مجازات آمران و عاملان ترور رهبر انقلاب و سایر شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر، حق ملت ایران است و مردم در این بیش از ۱۳۰­ شب­ در خیابان‌ها و میادین­ بر این مطالبه و خونخواهی امام مجاهد شهید و سایر شهدا تاکید کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، علی باقری کنی معاون شورای عالی امنیت ملی گفت: باید در واقع ما با آمران، عاملان و همراهانی که در ترور رهبری عزیز ما دست داشتند و همچنین هموطنان ما را هدف قرار دادند، برخورد کنیم.

معاون شورای عالی امنیت ملی همچنین در ادامه در خصوص مجازات این عوامل باتوجه به صحبت های رهبری تاکید کرد و افزود: مردم در این بیش از ۱۳۰­­ شب­ در خیابان ها و میادین­ بر این مطالبه و خونخواهی امام مجاهد شهید و سایر شهدا تاکید کرده اند.

 

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