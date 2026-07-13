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محکومیت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی یکی از سرشبکه‌های اصلی قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب

محکومیت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی یکی از سرشبکه‌های اصلی قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب
کد خبر : 1812464
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رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور حکم محکومیت برای یکی از سرشبکه‌های اصلی قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد: پس از طی مراحل دادرسی، حکم محکومیت قطعی افشین بادپروا یکی از سرشبکه‌های شاخص و اصلی پرونده‌های متشکله با موضوع قاچاق سوخت در بندر کلاهی شهرستان میناب صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در تشریح جزئیات این پرونده با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی جهت رسیدگی بدون اغماض و برخورد قاطع با قاچاقچیان اظهار داشت: با تصمیم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان حکم محکومیت قطعی قاچاقچی مذکور صادر و نامبرده به حبس و پرداخت بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

قهرمانی یادآور شد: این قاچاقچی ضمن ایجاد مجموعه‌ای از انبار‌ها و مخازن بزرگ سوخت در بندر کلاهی و تشکیل شبکه‌ای از قاچاقچیان، اقدام به فروش سوخت‌های قاچاق نموده و در حالی که قصد خروج از کشور داشت با صدور دستور قضایی بازداشت شده بود.

وی با اعلام اینکه بیش از ۸ میلیون لیتر سوخت و سرمایه ملی توسط این شخص قاچاق شده است، خاطرنشان کرد: در راستای الزام تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها جزئیات محکومیت منتشر می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان، متهم افشین بادپروا فرزند کیدی بابت اتهام مباشرت در قاچاق کالای یارانه‌ای (نفت گاز) به میزان ۸ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۷۶۰ لیتر به تحمل حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جمعاً ۱۲ هزار و ۳۳۷ میلیارد و ۵۱۶ میلیون و ۳۶۸ هزار ریال جزای نقدی محکوم شده است.

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