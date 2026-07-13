مذاکرات روز شنبه در مسقط صرفا بر موضوع تنگه هرمز و بند ۵ یادداشت تفاهم متمرکز بود/ ایران هیچ نیروی نیابتی در منطقه ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، در نشست هفتگی خود که صبح امروز (۲۲ تیرماه) برگزار شد، با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: درود بر مردمان عراق و نجف و کربلا که خود را شریک اندوه ما دانستند و نشان دادند که رشته محبت و همدلی فراتر از مرزها است. در این روزها هر چه کوشیدند فروغ این روزها را در غوغای رسانه‌ها کمرنگ کنند، حقیقت راه خود را گشود؛ چراکه وعده الهی تغییرناپذیر است. آنان خواستند نور را خاموش ببینند، اما آنچه جهان دید، خروش نوری بود که در جهان برخاست. امروز در برابر این دریای بیکران محبت و وفاداری جز تعظیم سخنی نیست و دست بر سینه بر مردمی ادای احترام می‌کنیم که ثابت کردند می‌توان اشک ریخت و در همان حال ستون خیمه وطن بود.

وی ادامه داد: درود بر ملت ایران که داغ‌دیده است اما همچنان استوار ایستاده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، در پاسخ به این سوال که «انتقام از قاتلان رهبر شهید و همه شهدای کشور یکی از مطالبات جدی مردم است که در پیام اخیر رهبر نیز بر آن تأکید شده و با توجه به ادامه گستاخی مقامات آمریکایی و صهیونیستی درباره ترور مقامات کشور، برنامه وزارت امور خارجه برای خونخواهی رهبر شهید و شهدای کشور چیست؟»، گفت: براساس همه موازین سیاسی، اخلاقی، حقوقی و بین‌المللی، مطالبه عدالت برای کسانی که در ارتکاب جنایات شنیع عاملیت و آمریت داشتند، یک اصل است. جنایاتی که در چهل روز و در جنگ دوازده‌روزه علیه ایران توسط آمریکا و اسرائیل ارتکاب یافت، مشمول مرور زمان نمی‌شود. مقابله با بی‌کیفرمانی و مقابله با مصونیت جنایتکاران، یک اصل پذیرفته‌شده بین‌المللی است.

وی افزود: این نکته را باید در نظر داشته باشیم که پیگیری اجرای عدالت و خونخواهی رهبر شهید و تک‌تک ایرانیانی که در تجاوز آمریکا و اسرائیل به شهادت رسیدند، یک اصل جدی و مورد مطالبه همگانی است. حاکمیت و حکومت هم در این زمینه وظیفه روشن دارد. وزارت امور خارجه بخشی از این روند است و ما در سطح بین‌المللی از همه ابزارها و فرصت‌های حقوقی و بین‌المللی برای مستندسازی جنایات و پیگیری اجرای عدالت استفاده خواهیم کرد.

بقایی گفت: در سطح داخلی هم باید کارهای مهمی انجام شود. قوه قضاییه به عنوان مسئول اجرای عدالت، وظیفه خود را اجرا می‌کند. اقامه دعوا از طرف تک‌تک افرادی که در این مدت آسیب دیدند یا اموال و دارایی‌های خود را از دست داده‌اند، بخش اساسی از فرآیندی است که برای اجرای عدالت و مطالبه حق باید انجام دهیم.

وی ادامه داد: لفاظی‌ها اوج وقاحت را نشان می‌دهد. کسانی که عامل کشتار هزاران نفر از هموطنان ما بوده‌اند، اکنون ژست مظلوم‌نمایی می‌گیرند. فراموش کرده‌اند که دنیا فراموش نمی‌کند آنها چه جنایتکارانی بوده‌اند و این رفتارها ما را از تمرکز بر هدف‌مان که اجرای عدالت است، منصرف نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سرانجام یادداشت تفاهم گفت: جمهوری اسلامی ایران با جدیت و وسواس در هر مذاکره‌ای وارد شده و زمانی که به تفاهم رسیده، در ایفای تعهدات خود با حسن نیت عمل کرده است. طرفی که مستمراً مرتکب نقض عهد شده، طرف آمریکایی است. آن‌قدر کم‌صبر بوده‌اند که اجازه ندادند بازه زمانی پیش‌بینی‌شده برای بند ۵ یادداشت تفاهم کامل شود و از همان روزهای نخست دبه درآوردند.

وی افزود: اگر ۱۴ بند را در نظر بگیریم، آمریکایی‌ها اجزای مختلف آن را در این مدت کوتاه مثله کرده‌اند. ما مادامی تعهدات خودمان را اجرا می‌کنیم که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند باشد. در عمل هم نشان دادیم هیچ‌کس نمی‌تواند ایران را متهم به نقض عهد کند. در همه موارد، تکالیف ما و طرف مقابل روشن است و قابل اثبات است که طرف مقابل با بهانه‌های گوناگون یادداشت تفاهم را نقض کرده است. مادامی که طرف مقابل در روند نقض یادداشت تفاهم باشد، ایران هم از اجرای تکالیفی که بر عهده گرفته است خودداری می‌کند.

بقایی درباره روایت ترامپ از مذاکرات روز شنبه در مسقط، مبنی بر اینکه ایران همه موارد را پذیرفته اما دو ساعت بعد اقدام به حمله به کشتی‌ها کرده است، گفت: دروغگویی بخشی از الگوی رفتاری هیأت حاکمه آمریکا شده و به آن اعتیاد پیدا کرده‌اند. مذاکرات روز شنبه در مسقط صرفاً در موضوع تنگه هرمز و در چارچوب بند ۵ یادداشت تفاهم متمرکز بود. تلاش ما این بود که با مشورت عمان، سازوکاری را فراهم کنیم که راه‌حلی برای عبور و مرور کشتی‌ها ایجاد شود. متأسفیم که با فشارهای پیدا و پنهان بر عمان، این امر محقق نشد.

وی درباره بیانیه سه کشور اروپایی نیز گفت: بیانیه کشورهای اروپایی وجاهت ندارد. آنها تمایل دارند واقعیات را وارونه ببینند. آنچه که در حال حاضر در دنیا حاکم شده، ناشی از اقدام آمریکا و اسرائیل در اسفند ماه سال گذشته است و همچنان ادامه دارد. کشورهای اروپایی می‌توانستند و می‌توانند نقش سازنده‌ای در منطقه ایفا کنند، اما به دلیل عادت به خضوع در برابر آمریکا، نمی‌توانند چنین اقدامی انجام دهند و این بیانیه‌ها کمکی به حل‌وفصل موضوع نمی‌کند و به ارتقای جایگاه اروپا هم کمکی نخواهد کرد.

وی درباره اینکه گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که درخواست دسترسی به تاسیسات هسته‌ای ایران را ارائه دادند آیا ایران با این خواسته آژانس موافقت می‌کند، گفت: خیر.

بقایی گفت: منطقه امن نخواهد شد مگر اینکه کشورهای منطقه سازوکارهای امنیت دسته جمعی را در مشورت با خودشان و بدون مداخله بیگانه تدوین کنند نیازی به استدلال از طرف بنده یا سایر مقام‌ها نیست شما به عینه میبینید که در همین چهار ماه گذشته منطقه ما به دلیل حضور نظامی آمریکا دچار چنین ناامنی و آشوب شده و ما همیشه امیدوار بودیم و امیدوار هستیم که کشورهای منطقه از این وضعیت درس بگیرند.

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: در رابطه با تنگه هرمز موضع ما خیلی شفاف بیان شده تکالیف ما روشن است ما تاکید کردیم که اجازه نخواهیم داد تنگه هرمز تبدیل به محلی برای تهدید امنیت ملی ایران شود در عین حال صادقانه و مسئولانه برای تامین امنیت و ایمنی کشتیرانی در این مسیر تلاش کردیم طرفی که دائماً در این مسیر کارشکنی کرده آمریکاست ادعایی که در رابطه با اسکورت کشتی های تجاری مطرح می‌کنند باز خودش مؤید اصرار آمریکا بر تداوم ناامنی در منطقه است چنین رفتارهایی قطعاً باعث ایجاد اطمینان در کشتیرانی بین المللی نخواهد شد صرفاً به وضعیت موجود به وضعیت ناامنی موجود دامن خواهد زد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره بند ۵ یادداشت تفاهم ایران و آمریکا و تفسیر متفاوت آمریکا از این بند گفت: تفسیر در برابر نص جایز نیست. متن به‌صورت صریح نوشته شده است. ما به دلیل بدگمانی و بی‌اعتمادی مطلقی که نسبت به آمریکا داشتیم، تلاش کردیم این متن، هرچند کوتاه، به‌گونه‌ای دقیق نوشته شود که جای تفسیر به رأی برای آمریکا باقی نگذارد. خواهش می‌کنم متن بند ۵ یادداشت تفاهم را به دقت ملاحظه کنید و قضاوت کنید که آیا این بند تفسیرپذیر است یا خیر. اصولاً دلیل تنظیم این بند آن بود که در طول جنگ تحمیلی از این تنگه و کرانه جنوبی آن برای آسیب زدن به ایران استفاده شده بود. ما به عنوان دولت ساحلی که بیشترین سواحل را دارد، حتماً حق داریم برای صیانت از منافع ملی اقدامات لازم را انجام دهیم و نمی‌توانیم اجازه دهیم آمریکا و رژیم صهیونیستی از این تنگه برای ترددهایی استفاده کنند که به حاکمیت ایران آسیب بزند.

وی با اشاره به اصرار ایران برای تدوین بند ۵ یادداشت تفاهم گفت: دلیل این اصرار آن بود که هم امنیت و منافع ملی ایران محفوظ بماند و هم تدابیر لازم برای تردد ایمن اندیشیده شود. هر آنچه در این مدت اتفاق افتاده، مسئولیتش با آمریکاست؛ چراکه از همان روز اول تقلب کردند. به جای اینکه اجازه دهند ایران در مدت ۳۰ روز کار خود را ادامه دهد؛ کاری که می‌دانستند ما با جدیت پیگیری می‌کنیم و کاملاً شفاف بود که در این فرآیند حرکت می‌کنیم، با تحریک کشورهای منطقه و همراهی برخی از آنها سعی کردند مسیر امن و هماهنگ‌شده با ایران را دور بزنند. از این طریق چند آسیب وارد کردند؛ اول، بند ۵ یادداشت تفاهم را نقض کردند و دوم، با ایجاد مسیر موازی، مسیر را ناامن کردند و با این رفتارها باعث تشدید تنش و درگیری در منطقه شدند.

بقایی درباره اظهارات اخیر هاکان فیدان درباره ایران، مبنی بر اینکه ایران را مانند اسرائیل دارای نیروی نیابتی در منطقه دانسته است، گفت: عجیب است از فردی مثل آقای هاکان فیدان که چنین مقایسه ناصوابی را انجام دهد. کشوری که خودش بارها در معرض تهدید و ارعاب رژیم صهیونیستی قرار داشته، می‌داند که رژیم صهیونیستی ماهیتاً و ذاتاً توسعه‌طلب است و به دنبال آسیب زدن به امنیت کل منطقه، از جمله ترکیه، است.

وی گفت: برای ما این اظهارنظرها سؤال‌برانگیز است و حتماً دوستان ترکیه‌ای ما باید در این زمینه توضیح دهند که چگونه به چنین مقایسه عجیب و غریبی رسیده‌اند. جمهوری اسلامی ایران هیچ نیروی نیابتی در منطقه ندارد. ما بارها گفته‌ایم تنها نیابتی موجود در منطقه، رژیم صهیونیستی است و عملکرد این رژیم در نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و حمله به لبنان، سوریه، ایران و کشورهای دیگر، گویای این واقعیت است. ما از دوستان ترکیه‌ای می‌خواهیم تحلیل‌های خود را با واقعیات موجود منطبق کنند و از تکرار برخی موضوعات که صرفاً در راستای توجیه سیاست‌های توسعه‌طلبانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی است و ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد، خودداری کنند.

بقایی درباره برخی اظهارات مبنی بر حمله ایران به کشورهای منطقه گفت: ما به هیچ کشور منطقه حمله نکرده‌ایم و حمله نمی‌کنیم. واقعاً باید واژه‌ها را دقیق شناخت و دقیق استفاده کرد. ضربات دفاعی جمهوری اسلامی ایران صرفاً علیه پایگاه‌ها، امکانات و مواضعی است که توسط آمریکا برای حمله به ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله امکانات لجستیکی و پشتیبانی آنها. ما بارها از کشورهای منطقه خواسته‌ایم و خواهش کرده‌ایم که بر اساس تعهداتشان طبق حقوق بین‌الملل، اجازه ندهند آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو، امکانات و خاک آنها برای طراحی، تدارک و اجرای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران استفاده کنند.

وی گفت: این یک درخواست دائمی است؛ هم بر مبنای اصل حسن همجواری و هم بر اساس اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل. این یک تعهد از جانب کشورهای منطقه است و ما در دفاع از خودمان تردید نخواهیم کرد. هر منطقه‌ای، هر بخشی از هر کشوری که برای تعرض به جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار بگیرد، قاعدتاً مشمول اقدامات دفاعی ایران خواهد بود. اینکه در چه زمانی، به چه شکلی، با چه کیفیتی از خودمان دفاع کنیم، ضربات دفاعی‌مان را در کجا متمرکز کنیم یا در کجاها انجام دهیم، تصمیمی است که با توجه به مصالح کشور توسط نیروهای مسلح مقتدر ایران اتخاذ و اجرا می‌شود.

بقایی در پاسخ به این سؤال که آیا ایران دولت فعلی افغانستان را به رسمیت شناخته است و سفر مقامات ایرانی به افغانستان با چه هدفی انجام می‌شود، گفت: امروز این سفر انجام می‌شود و آقای جلال‌زاده، معاون کنسولی وزارت امور خارجه، سفری به افغانستان خواهند داشت. موضوع این سفر، گفت‌وگو و تبادل نظر درباره همکاری‌های ایران و افغانستان در حوزه کنسولی و همکاری‌های مرتبط با مردم است.

وی افزود: به هر حال، ما بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داریم. روابط ما با افغانستان دیرپاست. پیوندهای میان دو کشور، حضور تعداد زیادی از اتباع افغانستانی در ایران، روابط تجاری گسترده میان دو کشور، موضوعات امنیتی و امنیت مرزی، همه اینها اقتضا می‌کند که روابط دو کشور در سطوح مختلف ادامه پیدا کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در رابطه با شناسایی، از ابتدا بنای ما بر این بود که همکاری‌های دو کشور در حوزه‌هایی که لازم و ضروری است و به مصالح دو کشور مربوط می‌شود را به موضوع شناسایی گره نزنیم. شناسایی یک فرآیند سیاسی و حقوقی است که هر زمان به جمع‌بندی برسیم، این کار را انجام خواهیم داد؛ اما همکاری‌ها و مناسبات دو کشور، به‌ویژه در حوزه کنسولی و روابط اقتصادی و تجاری، معطل این موضوع نخواهد ماند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به مرگ لیندسی گراهام گفت: خوشبختانه در این موارد باید گفت که حضرت عزرائیل عادل است در رابطه با این شخصی که بردید حتما قرار نیست مردم ما امشب برای لیندسی فرزند فلورانس نماز وحشت بخوانند قرار نیست مردم ما، مردم منطقه ما آزادگان جهان برای موجودی که فلسفه زندگیش را تجاوز و جنگ و خشونت و ارعاب تعریف کرده بود و افتخار می کرد به اینکه بزرگترین حامی نسل کشی و کشتار در منطقه ماست رخت عزا به تن کنند برای چنین فردی که همه داراییش در زندگیش شرارت و حمایت از تجاوز بود قطعاً جز کارنامه سیاه در ذهن انسان ها باقی نخواهد ماند و این پایانیست که خودشان با تصمیم هایی که در دوره حیات شان گرفتند، برای خودشان رقم زدند بنابراین مردن این سناتور تندخو و تندگو قطعاً دل هیچ انسان آزاده‌ای را نخواهد آزرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات و ادعاهای مقامات اروپایی درباره ایران گفت: ما مدت‌هاست از دوران مهد کودک فاصله گرفته ایم این اروپایی‌ها اگر دوست دارند در همان دوران بمانند و به همان شیوه در برابر قلدری آمریکا رفتار کنند به خودشان مربوط است ما ورودی نداریم اما حق ندارند که این رویکرد مهد کودکی خودشان را در رابطه با کشورهای دیگر مشخصاً در مورد ایران تصری دهند. ما در برابر هیچ گونه قلدری و زورگویی مسامحه نخواهیم کرد به خاطر اینکه خلاف صلح و امنیت بین المللی است این رویکرد ایران فقط یک رویکرد احساسی نیست ایستادگی در برابر قلدری و زورگویی تضمین صلح و امنیت بین المللی و حافظ حاکمیت ملی کشورهاست.

بقایی درباره برخی اظهارات درخصوص مذاکره از سوی برخی افراد در کشور گفت: دولت ایران و ملت ایران یک اولویت دارند و آن یک اولویت مشترک است که همان صیانت از امنیت و منافع ملی ایران و دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی در این زمینه هیچ اختلاف نظری بین هیچ بخشی از جامعه ایران وجود ندارد اگر شما میبینید که دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی راجع به مذاکرات مطرح می شود به این معنا نیست که مخالفان مذاکره طالب جنگ هستند ملت ایران ملتی صلحجو و طالب آرامش است نکته مهم این است که مردم ایران تجربه بسیار تلخی از پیمان شکنی آمریکا دارند برای ما دیپلماسی یک ابزار است و فکر می‌کنم در این زمینه باز مردم ایران حامی تصمیم گیرانشان هستند هر کجا که دیپلماسی تامین کننده منافع ملی ایران باشد قطعاً همه یک صدا حمایت خواهند کرد در مورد شیوه و کیفیت انجام مذاکره نیز طبیعی است که دیدگاه ها متفاوت باشد اما در مورد اصل موضوع فکر می‌کنم الحمدلله اجماع نظر کامل وجود دارد.

وی درباره لفاظی های طرف آمریکایی گفت: درباره لفاظی‌های مقام‌های آمریکایی بارها اثبات شده که طرفی که راست و صادقانه صحبت میکند مواضع را بیان میکند طرف آمریکایی نیست ما هر کجا که لازم باشد و منافعمان اقتضا کند روی دربایستی برای بیان آن نداریم. مواردی که هر از مدت گفته میشود مبنی بر درخواست ایران یا موارد مشابه بخشی از بازی روانی است که طرف های مقابل از مدت ها قبل دوست داشتند انجام دهند. ما برکار خودمان متمرکزیم و قرار نیست که حواسمان به سمت این بازی های تبلیغاتی و رسانه‌ای منحرف شود و در عین اینکه همه را رصد می کنیم؛ هر کجا هم که لازم باشد موضع مناسب را اتخاذ می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: دیپلماسی به عنوان یک ابزار به عنوان یک اهرم تعطیل بردار نیست من باز هم تکرار می‌کنم ما برای تامین منافع ملی و امنیت ملی مان از هر ابزار و روشی که لازم باشد استفاده می‌کنیم میانجی‌ها کارشان تداوم مساعی جمیله برای جلوگیری از تشدید تنش است و طی این روزهای اخیر هم با قطر با عمان که البته با آنها ما جلسه را برگزار کردیم و هم با پاکستان ما در ارتباط بودیم و این تماس ها ادامه دارد.

بقایی درباره سفر لاوروف به تهران گفت: این سفر در حال برنامه ریزی است زمان و تاریخ آن که مشخص شد حتما اعلام خواهیم کرد.

بقایی درباره مذاکره با آمریکا و اینکه ایران در مقابل آمریکا تصمیم گیرنده نیست گفت: فقط آمریکا تصمیم گیر و تعیین کننده نیست ما بنا به مصالح و بنا به منافع مان و با علم به اینکه آمریکا طرف پیمان شکنی است تصمیم گرفتیم که از ابزار دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی و امنیت ملی استفاده کنیم و با چشمانی باز و با هوشیاری کامل این روند را طی کردیم در ادامه هم به این شکل خواهد بود اینگونه نیست که بگوییم آمریکا فلان دسیسه ای را میخواست انجام بدهد و خدعه کرد بله آمریکا کارش همین است اما اینکه فکر کنیم که جمهوری اسلامی ایران دست بسته است و در یک فرایندی قرار گرفت که برایش ناروشن بود اینگونه نیست ما هم از قبل این فرایند استفاده ها و بهره برداری های خودمان رو کردیم و خواهیم کرد در راستای صیانت از منافع ملی مان و در ادامه مسیر هم به اقتضای شرایط و با توجه به عملکرد طرف های مقابل تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهیم کرد.

وی درباره اینکه اظهارات مقامات آمریکایی و نگرانی درباره وضعیت مردم ایران گفت: من نمی دانم از کی آمریکایی‌ها نگران وضعیت مردم ایران شدند نگران وضعیت مالی و مردم ایران شدند. آمریکایی‌ها در بالاترین سطوح بارها تاکید کردند که مشکل ما با ۹۰ میلیون انسان است و تمدن ایران را مورد تهدید قرار دادند. پل و نیروگاه را تهدید کردند آیا نخبگان حکومتی از پل و نیروگاه استفاده می کنند و آیا نخبگان ایرانی رهبران ایرانی در قصرهایشان و در کاخ‌هایشان به شهادت رسیدند یا در منازل ساده‌شان و دفاتر کارشان. این بازی روانی آمریکایی ها صرفا در راستای اثرگذاری بر افکار عمومی داخلی ایران است اما فکر می‌کنم افکار عمومی داخلی ایران، ده ها میلیونی نشان دادند که فریب چنین بازی هایی را نمی خورند. اتفاقاً اگر طرفی باشد که از حضور در حکمرانی و مناصب حکومتی سوءستفاده می کند برای ثروت اندوزی برای اختلاس برای فسادهای مالی طرف های آمریکایی هستند سوابق طرف های آمریکایی را در حکومت داری نگاه کنید آمارهایی که خودشان از ثروت اندوزی در طی دو سال گذشته ارائه کردند را نگاه کنید خودتان قضاوت کنید که آیا آن چیزی که گفتند زیبنده خودشان است یا در مورد جمهوری اسلامی ایران قابل استفاده است.

وی درباره اینکه اسرائیلی ها اطلاعاتی را به آمریکا داده است مبنی بر اینکه ایران قصد ترور ترامپ را دارد و در داخل هم این موضوع داغ است و ترامپ هم گفته است که اگر به هر نحوی کشته شود اقداماتی را علیه ایران انجام می دهد، آیا در تبادل پیام هایی که بین ایران و آمریکا از طریق میانجی ها صورت گرفته است آیا هشداری از سوی آمریکایی ها داده شده است، گفت: این موضوعات هیچ وقت بحث موضوعات مذاکراتی ما نبوده است. در مورد کلیت موضوع پیگیری اجرای عدالت من پاسخ دادم اما اینکه طرف هایی هستند در سطح جهان که به دنبال بهره برداری از هر تحولی برای پیشبرد مطامع و برنامه های مخرب و شیطانی خود هستند تردیدی نیست اما در نظر داشته باشید که بازی که طرف های مقابل انجام می دهند مظلوم نمایی که انجام می دهند گلایه می کنند از مردم ایران که خواستار خون خواهی شده اند نوعی وقاحت آشکار است. شهروندان ایرانی رهبران ایرانی بزرگان ایرانی را ترور کردند و به آن افتخار می‌کنند و الان خودشان رو در جایگاه قربانی و مظلوم می‌نشانند این قطعاً یک بازی روانی و بخشی از جنگ روانی روشنی هست که هیچکس قرار نیست که فریب این بازی ها رو بخورد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که آیا واقعاً امید به حل مسائل از طریق دیپلماسی و به دور از جنگ دارید یا خیر؟ گفت: تحولات بسیار سیال و سریع است و ما نمی‌توانیم در یک نقطه زمانی متوقف بمانیم. هنر حکمرانی این است که با توجه به شرایط و حوادثی که رخ می‌دهد، بهترین ابزار، بهترین امکان و بهترین شیوه را برای تأمین منافع و مصالح عالیه کشور پیدا کند. ما هر جا که لازم باشد، از ابزار نظامی برای دفاع از منافع خود استفاده می‌کنیم و هر جا که اقتضا کند، هر جا که مصالح کشور ایجاب کند، از ابزار دیپلماسی استفاده خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این پرسش که وزیر امور خارجه فرانسه در ادعایی گفته است که شرط برداشتن تحریم‌ها علیه ایران، کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای ایران است. همچنین در اظهاراتی مداخله‌جویانه، آمادگی فرانسه را برای نظارت بر روند خلع سلاح حزب‌الله اعلام کرده است. پاسخ شما به این دو ادعا چیست؟گفت: ظاهراً هر از گاهی وزیر امور خارجه فرانسه دوست دارد که به موضوع گفت‌وگوهای ما در نشست‌های سخنگویی تبدیل شود. پاسخ من همان است که قبلاً داده‌ام، چون ایشان در حال تکرار یک‌سری موارد است و من هم ناچارم همان تعبیر لاف در غریبی را تکرار کنم.

وی گفت: فرانسوی‌ها باید واقعاً یاد بگیرند که درباره مباحثی که به آنها ارتباطی ندارد، یا به دلیل عملکرد ناشایست خود، خودشان را از آن کنار گذاشته‌اند، انتظار نقش‌آفرینی نداشته باشند. مواردی که مطرح می‌کنند، صرفاً تکرار مواضعی است که هیچ‌گاه برای ما مبنا نبوده است. چه در موضوع هسته‌ای و چه در سایر مباحثی که به امنیت ملی و حاکمیت ملی ایران مربوط می‌شود، جمهوری اسلامی ایران بر اساس تشخیص خود تصمیم‌گیری خواهد کرد.

بقایی درباره اینکه 6 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده اند این کشورها متعلق به چه کشورهایی بوده اند، گفت: این سوالات را باید از سازمان بنادر بپرسید. اما درباره اینکه ما به چه شیوه ای عمل می کنیم خیلی روشن بود . ما اجرای تعهدمان را از 28 خردادمان شروع کردیم مسیر شمالی مسیری که ایران هماهنگ کرده بودکاملا امن بود و با هماهنگی با مراجع ذیصلاح ایرانی انجام می شد اتفاقی که در دو الی سه روز گذشته اتفاق افتاد بعد از تجاوز آمریکا به سواحل جنوبی و شهرهای دیگر تنگه هرمز دچار مشکل شد. همه تلاش ما این است که این امکان را فراهم کنیم تا تردد ایمن کشتیرانی صورت بگیرد مشکل مداخله آمریکا و کارشکنی در اجرای بند 5 یادداشت تفاهم است که کار را نه فقط بر ما بلکه بر کشتیرانی بین المللی دشوار کرده است.

بقایی درباره اینکه بخشی مدعی هستند آنچه ایران مدعی حکمرانی آن در تنگه هرمز است متعلق به عمان است و در مورد لبنان ایران بر بخش هایی اصرار می کند که لبنان بر آنها دخالتی ندارد، گفت: ما برای کسی تصمیم نمی گیریم درج نام لبنان در یادداشت تفاهم نشانگر مسئولیت پذیری جمهوری اسلامی ایران و رویکرد صادقانه ایران در صیانت از صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است و مگر ما در بند یادداشت تفاهم خواستار اشغال خاک لبنان شده ایم. ما در بند یک یادداشت تفاهم بر خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان تاکید کرده ایم و همچنین احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان تاکید داشتیم بنابراین اصلا بحث تصمیم گیری بر کشور دیگری مطرح نیست بلکه تصمیم گیری برعهده لبنانی ها است. درباره عمان هم روشن است سوابق را بررسی کنید از دهه 70 میلادی مسیر عبور کشتیرانی آنچه موسوم به تی اس اس است عمدتا از بخش های سرزمینی عمان بوده است و ما هیچ وقت متعرض به آن نبوده ایم اتفاقی که افتاده است این است که از 28 فوریه یا همان ده اسفند و حمله امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و سوءاستفاده از این تنگه برای حمله به ایران شرایط را تغییر داد ما خودمان را برای اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از فجایعی که در حمله به ایران شد ملزم می دانیم.

وی گفت: در متن یادداشت تفاهم روشن است که ایران با همکاری و مشورت عمان به عنوان دولت دیگر ساحلی هرمز تدابیر لازم رابرای اداره آتی تنگه و کشتیرانی اتخاذ می کند این حرمت گذاری به سیادت عمان به عنوان دولت ساحلی تنگه و انتظار ما ازعمان این بود که با ایران به خاطر صیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملی هر دو کشور ساحلی تنگه این همکاری را داشته باشند.

وی درباره خلع سلاح لبنان گفت: مواضع ما روشن هست فارغ از اینکه بخواهیم در حضور فلان مقام بین المللی مطرح کنیم یا نکنیم لبنانی‌ها بیشتر از هر طرفی قدر و ارزش سلاح مقاومت برای دفاع از سیادت عزت و حاکمیت ملی لبنان را می دانند برای همه در منطقه ما روشن شده که حفظ کیان کشورها مستلزم دارا بودن توانمندی لازم برای دفاع از خود است مادامی که کشوری در معرض حمله و اشغال است همه اتباع آن کشور حق دارند که از کیان خودشان از حریم خودشان دفاع کنند این یک موضوعی است که مربوط به لبنان با تمام مختصات و ویژگی هایش است و حتما لبنانی ها به شمول مقاومت لبنان بهتر از هر کسی می‌توانند در این خصوص تصمیم بگیرند اما موضع جمهوری اسلامی ایران این است که ایستادگی و صیانت از کشورها نیازمند داشتن توانمندی کافی نظامی است.

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