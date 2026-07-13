به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مقطع جنگ تحمیلی سوم با برخی توجیهات مدیریتی، مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان از منابع نقدی نزد خود را در اقدامی مغایر با قوانین، به حسابی نزد یکی از بانک‌های تجاری منتقل کرده بود که با ورود به موقع و اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور، این وجوه به حساب خزانه‌داری کل کشور بازگردانده شد.