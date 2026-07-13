صباغیان در گفتوگو با ایلنا:
سیستم اداره کشورمان به گونهای است که اگر جنگ هم تمام شود، باز هم خواهیم لنگید
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تفاوتی میان مدیریت کشور در دوران جنگ و پساجنگ وجود ندارد، گفت: تا زمانی که اقتصاد، سیاست و نظام اداری کشور اصلاح نشود و رانت و شرکتهای خصولتی بر ساختار اقتصادی حاکم باشد، حتی با پایان جنگ هم مشکلات معیشتی، مهاجرت نخبگان و نارضایتیهای اجتماعی ادامه خواهد داشت.
محمدرضا صباغیان بافقی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه مهمترین بحث در کشور پایان جنگ و اداره کشور در پساجنگ است و اگر جنگ تمام شود، مسئولان کشور در دوران پساجنگ باید کشور را چگونه اداره کنند تا دیگر شاهد آن اعتراضات نباشیم و مردم هم به ثبات اقتصادی برسند، گفت: معتقدم مدیریت در دوره جنگ و پساجنگ تفاوتی نمیکند. ما باید اصولی داشته باشیم و متناسب با آن اصول و راهبردهای خودمان حرکت کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه تغییر در تاکتیکها در زمان جنگ بحث دیگری است، گفت: ما در جنگ باید اصول و استقلال خودمان را حفظ میکردیم که خوشبختانه، دفاع شد. بعد از جنگ هم باید همین اصول را حفظ کنیم؛ نه نسبت به مسائل کشور و اصولمان وادادگی داشته باشیم و نه به نحوی عمل کنیم که بخواهیم درها را ببندیم و نگاه محدودی نسبت به مسائل داشته باشیم. به اعتقاد من، باید اصول ما در هر مقطعی حفظ شود.
وی در پاسخ به اینکه یکسری بحثهای معیشتی و اقتصادی وجود دارد که اکنون کارشناسان هم هشدار میدهند اگر نتوانیم این مباحث را بهگونهای پیش ببریم که به معیشت مردم و اقتصاد رسیدگی شود، مسائل اجتماعی هم به وجود خواهد آمد، گفت: من اعتقادم این است که ما مشکل داخلی داریم، مشکل بیرونی نداریم؛ ما سیستم اقتصادی، سیاسی و اداری کشورمان به گونهای است که اگر جنگ هم تمام شود، باز هم خواهیم لنگید.
صباغیان خاطرنشان کرد: زمانی که شرکتها خصولتی هستند و سیستم اقتصادی ما با رانت اداره میشود، مشکل حل نخواهد شد. باید ارتباط برقرار کنیم و آن دیدگاهی که بعضی دوستان دارند، هرچند با حفظ اصول هم لازم است، اما مشکل ما را حل نمیکند؛ فقط تسکین است و مشکل را حل نمیکند. بنابراین، من اعتقاد دارم باید از داخل مشکل را حل کنیم.
وی بیان کرد: وقتی سیستم کشور ما خصولتی باشد، بدتر از دولتی است، چراکه دولتیها نظارت دارند اما خصولتیها نظارت هم ندارند، هنگامی که اینگونه باشد، رانت و سفارش جای شایستهسالاری را میگیرد، افراد پخمه به جای نخبگان روی کار میآیند و نخبهها میگذارند میروند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی توانمند بیاید، میتوان برخی از مشکلات را حل کرد، اما همانطور که گفتم، بخش خصوصی یک ضعفی دارد که باید نظارت بهدرستی روی آن انجام شود. نباید فرار مالیاتی وجود داشته باشد، حقوق مردم تضییع شود اما متأسفانه ما گاهی از این طرف بوم میافتیم و گاهی از آن طرف بام.
وی گفت: ضعف فرار مالیاتی و بلعیدن حقوق مردم توسط بخش خصوصی این است که دم دولتیها را میبینند؛ وقتی هم که خصولتی میشوند، اگر هیئتمدیره و مدیرعامل جیب خودشان را پر کنند و توجه چندانی به نتایج، آینده شرکت، صنعت و تولید نداشته باشند، طبیعی است که چنین مشکلاتی به وجود میآید.