جوادی حصار در گفتوگو با ایلنا:
تندروها خود را تافته جدا بافته میدانند/ زمان جنگ، همه با هم میجنگیم؛ اما زمان مذاکره، عده ای همراه نیستند
اگر بتوانیم مانع نابودی و تجزیه ایران شویم، بزرگترین انتقام را گرفتهایم
یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: ملت ایران ذاتا جنگطلب نیست. این افراد چرا مدام میگویند باید بجنگیم، باید بکشیم، باید انتقام بگیریم؟ انتقام که فقط به این معنا نیست که اگر کسی از ما شهید شد، ما هم حتماً باید فردی را از طرف مقابل بکشیم. آنها چرا به ایران حمله کردند؟ برای اینکه ایران را نابود کنند، تجزیه کنند و از بین ببرند. اگر ما بتوانیم مانع نابودی، اضمحلال و تجزیه ایران شویم، بزرگترین انتقام را گرفتهایم؛ زیرا آنها میخواستند به این هدف برسند، اما ما اجازه ندادیم. با وجود شهادت عزیزترین فرزندان این کشور، اجازه ندادیم دشمن به هدف خود برسد. همین است که کسی که آگاهانه و با دانش، در راه اعتلای وطن به شهادت میرسد، شهید است.
محمدصادق جوادیحصار، فعال سیاسی اصلاحطلب، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره برخی اظهارات تندروها علیه تیم مذاکرهکننده گفت: معتقدم که از این مرحله، کشور از اینکه این افراد نصیحت شوند و از آنها پرسشگری درباره این موضوعات شود، عبور کرده است. بارها و بارها، از شخص رهبری عزیز تا پایینترین مقامات کشور، تأکید شده است که به مذاکرهکنندگان و خادمان این کشور، چه در دورههای گذشته و چه اکنون، اهانت نکنند. این افراد مأموریت خود را انجام میدهند؛ اینها سربازان مذاکرات ایران هستند؛ یک سرباز پای لانچر است و یک سرباز پای میز مذاکره است و نباید مورد اهانت قرار بگیرند.
تندروها خود را تافته جدابافته میدانند
وی ادامه داد: متأسفانه عدهای گوششان به این حرفها بدهکار نیست. کاسه داغتر از آش شدهاند و تصور میکنند گویا رئیس مجلس، رئیسجمهور و وزیر امور خارجه، همه سران نظامی و امنیتی کشور که در شورای عالی امنیت ملی درباره مذاکره تصمیم گرفتهاند، خدای ناکرده، زبانم لال، از شهادت آقا خوشحال هستند و فقط این حضرات ناراحتاند. اینها خود را تافته جدابافته میدانند. همیشه با ساز مخالفت با جریان عمومی، تلاش میکنند خود را متمایز و متفاوت از جامعه نشان دهند.
مذاکره به معنای خوشوبش کردن با دشمن نیست
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: به نظر من، بهترین روش برخورد با اینگونه رفتارها، کمتوجهی و بیتوجهی است. باید از کنار اینها رد شد. ملت و کشور نمیتواند معطل این افراد بماند. ما برای دستیابی به اهداف خود به همه ابزارها نیاز داریم. یکی از این ابزارها، مذاکره است. مذاکره با اتکا به قدرت نظامی، امکانات لجستیکی، پشتیبانی و حمایت ملی انجام میشود. مذاکره به معنای خوشوبش کردن با دشمن نیست. آقای جلیلی و بسیاری از دوستان ایشان سالها مذاکره کردند. در دولت آقای رئیسی هم مذاکره کردند. چرا در آن زمان این دوستان مخالف مذاکره نبودند؟ مشکل این است که اینها میخواهند هر کار خوبی را خودشان انجام دهند؛ البته بلد هم نیستند که انجام دهند.
وی ادامه داد: مشکل این است که هر امکانی در اختیار این افراد قرار گرفت، آن را ضایع کردند. هر فرصتی در اختیارشان قرار گرفت، آن فرصت را از بین بردند و اکنون هم در حال ضایع کردن این فرصت مهم ملی که در سایه شجاعتها، رشادتها و حضور ملت ایران در دفاع حماسی به دست آمده است، هستند. من یک بار هم اعلام کردم که اگر هر کسی به میدان آمد، به این معنا نیست که مخالف مذاکره است. اینگونه نیست. قطعا همه کسانی که در میدان حضور دارند، مخالف مذاکره نیستند. آنها مخالف ضایع شدن حقوق ملت ایران هستند و هر روشی که موجب تضییع حقوق ملت شود، باید با آن مخالفت کرد.
وقتی میجنگیم، همه با هم میجنگیم؛ اما وقتی قرار بر مذاکره است، عده ای همراه نیستند
جوادیحصار تصریح کرد: حالا این آقایان میگویند اگر مذاکره کنیم، حقوق ملت ایران ضایع میشود. روشهای دیگری هم برای حفظ ارزشهای ملی وجود دارد. یکی از این راهها حفظ همبستگی ملی است. چرا به آن توجه نمیکنند؟ هماهنگی و همآوایی در برابر دشمن اهمیت دارد. وقتی میجنگیم، همه با هم میجنگیم؛ اما وقتی قرار است مذاکره کنیم، شما دیگر همراه نیستید. این نوعی خودخواهی و بیاعتمادی به سایر افراد کشور است. این افراد تصور میکنند تافته جدابافته هستند و فقط خودشان درد کشور را دارند و دیگران درد کشور را ندارند. به نظر من، در اشتباه هستند.
وی ادامه داد: پیشنهاد میکنم نظرات خود را به نام رهبری مطرح نکنند؛ زیرا رهبری، الحمدلله، هم توانا هستند، هم عاقل، هم صاحب تشخیص صحیح و هم امکان ارائه نظر و انتقال پیام خود به جامعه را دارند. هر وقت هم لازم باشد، میگویند که گفتوگو را قطع کنید، اما اینها با هیجانی کردن فضای عمومی و تشویش اذهان عمومی، مسیر رسیدن به آرامش، رشد و توسعه کشور را ناهنجار و با مشکل مواجه میکنند. باید به اطاعت از رهبری بازگردند. اگر رهبری فرمودند مذاکره میکنیم، اینها بگویند که مذاکره میکنیم. اگر گفتند مذاکره نمیکنیم، اینها بگویند که مذاکره نمیکنیم. امروز رئیس شورای عالی امنیت ملی، مجلس، همه قوای کشور، فرماندهان نظامی، انتظامی، امنیتی و مجموعههای پشتیبانی معتقدند که باید از هر دو ابزار، هم مذاکره و هم دفاع، استفاده کرد.
این فعال سیاسی گفت: این افراد باید بپذیرند کسانی که پشت میز مذاکره مینشینند، منتخب مستقیم یا غیرمستقیم ملت هستند؛ یا سران قوا هستند که مردم آنها را انتخاب کردهاند، یا افرادی هستند که از سوی رهبری منصوب شدهاند، یا فرماندهان نیروهای نظامی و امنیتی هستند که مسئولیتهای خود را بر اساس سازوکارهای قانونی بر عهده گرفتهاند. هیچیک از کسانی که در آن جلسات حضور دارند، نسبت به مفاهیم دفاع، امنیت و ارزشهای ملی بیگانه نیستند و همگی با این مفاهیم آشنایی کامل دارند.
جوادیحصار تأکید کرد: همه این افراد آشنایی کامل دارند و همگی دلداده این کشور هستند. بنابراین، باید به آنها اعتماد کنیم و اجازه دهیم کار خود را انجام دهند. این رفتارها خودخواهانه است و میخواهند القا کنند که فقط خودشان میفهمند و شورای عالی امنیت ملی و سایر مسئولان کشور چیزی نمیفهمند.
وی با اشاره به اینکه این نوع رفتارها باعث ایجاد اختلاف در کشور میشود، گفت: این کار بسیار خطرناک است و میتواند منشأ اختلافات شدیدی شود. نکته مهم این است که مذاکرات در خارج از ایران مخالفان بسیار جدی دارد که در رأس آنها اسرائیل و تندروهای آمریکایی قرار دارند. در داخل ایران هم عدهای دقیقا همان حرفهایی را میزنند که اسرائیل مطرح میکند.
جوادی حضار گفت: جالب اینجاست که اگر فرد دیگری چنین رفتاری انجام میداد، همین افراد میگفتند با آمریکا یا اسرائیل هماهنگ عمل میکند؛ اما خودشان توجه ندارند که همان مسیری را میروند که اسرائیل دنبال میکند.
اگر بتوانیم مانع نابودی، اضمحلال و تجزیه ایران شویم، بزرگترین انتقام را گرفتهایم
وی تصریح کرد: ملت ایران ذاتا جنگطلب نیست. این افراد چرا مدام میگویند باید بجنگیم، باید بکشیم، باید انتقام بگیریم؟ انتقام که فقط به این معنا نیست که اگر کسی از ما شهید شد، ما هم حتما باید فردی را از طرف مقابل بکشیم. آنها چرا به ایران حمله کردند؟ برای اینکه ایران را نابود کنند، تجزیه کنند و از بین ببرند. اگر ما بتوانیم مانع نابودی، اضمحلال و تجزیه ایران شویم، بزرگترین انتقام را گرفتهایم؛ زیرا آنها میخواستند به این هدف برسند، اما ما اجازه ندادیم. با وجود شهادت عزیزترین فرزندان این کشور، اجازه ندادیم دشمن به هدف خود برسد. همین است که کسی که آگاهانه و با دانش، در راه اعتلای وطن به شهادت میرسد، شهید است. هر کسی که از دنیا میرود، شهید نامیده نمیشود.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: این شهدا برای اعتلای ملت، دین، اخلاق، فرهنگ و تمدن ایرانی مقاومت کردند و به شهادت رسیدند. اجر آنها نزد پروردگار محفوظ است و ملت ایران هم نام آنها را جاودانه خواهد کرد. نام همه شهدا، بهویژه رهبر شهید، همواره خواهد درخشید.
وی گفت: برخی میگویند باید آقای ترامپ را ترور کنیم. اگر واقعا به دعا اعتقاد دارید و میگویید دعا اثر دارد، دعا کنید خداوند آن فرد را به سزای اعمالش برساند. چرا به آن فرد روانپریش بهانه میدهید که او بگوید اگر ایران برای ترور او برنامهریزی کند، هزاران موشک آماده دارد که به سمت ایران شلیک خواهد کرد؟ شما با مطرح کردن چنین شعارهایی، در واقع با همان فضا همراهی میکنید.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تأکید کرد: بنابراین باید از افراط و تفریط دست برداشت و سرنوشت کشور را به عقلای کشور سپرد. باید از رهبری حمایت کرد. رهبری خود بهتر میدانند که در هر موضوع چگونه باید رفتار شود. امروز تقویت همه ظرفیتهای کشور، مهمترین ضرورتی است که نیازمند اهتمام رهبری است و ایشان نیز بیتردید توجه لازم را به این موضوع خواهند داشت.