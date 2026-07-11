پژمانفر اعلام کرد؛
تبیین معمای ۷۵ هزار میلیارد ریالی مربوط به معوقات رتبهبندی معلمان بازنشسته
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر تفکیک معوقات رتبهبندی بازنشستگان فرهنگی از همسانسازی، خواستار شفافسازی در تخصیص ۷۵ هزار میلیارد ریال این اعتبارات شد و با اشاره به پیگیریهایی انجام گرفته بر اصلاح مسیر پرداختها جهت بازگشت این حقوق قانونی به جیب بازنشستگان تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، حاشیه تخصیص اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، بازنشستگان فرهنگی را به شدت نگران کرده است. حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با ارسال نامههای رسمی به سازمان برنامه و بودجه، خواستار شفافسازی در مورد تخصیص ۷۵ هزار میلیارد ریال مربوط به معوقات رتبهبندی معلمان بازنشسته سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شده است.
پرسش اصلی این است که چرا این اعتبار به جای صندوق بازنشستگی به وزارت آموزش و پرورش تخصیص یافته و وضعیت پرداخت آن به ذینفعان چگونه است؟
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان فر در گفت و گو با خانه ملت بیان کرد: محور این پیگیری، شفافسازی در مورد مبلغ ۷۵ هزار میلیارد ریالی است که برای تسویه مطالبات بازنشستگان سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیشبینی شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: باید مشخص شود چرا این اعتبارات به جای صندوق بازنشستگی کشوری، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و این تصمیم چه تأثیری بر سرعت و کیفیت پرداختها به معلمان بازنشسته خواهد داشت.
ریشه بحران، از قانون رتبهبندی تا معوقات سال ۱۴۰۰
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس مستندات ارسالی از سازمان برنامه و بودجه، ریشه این مطالبات به اسفند ۱۴۰۰ و ابلاغ قانون نظام رتبهبندی معلمان بازمیگردد. اگرچه پرداختهای علیالحساب از مرداد ۱۴۰۱ آغاز شد اما به دلیل اعتراضات گسترده به نحوه تخصیص رتبهها در سال ۱۴۰۲ رتبههای اصلاحی اعمال شد.
وی ادامه داد: این فرآیند اصلاحی، منجر به ایجاد مطالبات فوقالعاده بابت سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گردید. طبق گزارش رسمی، مجموع این معوقات بالغ بر ۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که از این مقدار۷۵ هزار میلیارد ریال مربوط به بازنشستگان فرهنگی است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی توضیح داد: نکته حائز اهمیت این است که تمامی کسورات مربوط به این مبالغ به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال پیش از این به صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی پرداخت شده و لذا صندوقهای بازنشستگی هیچگونه ادعایی در این خصوص ندارند و این مبلغ، حقی متعلق به اشخاص در زمان اشتغال آنهاست.
تاکید سازمان برنامه بر تفکیک رتبهبندی از همسانسازی حقوق
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم مطرح کرد: یکی از نکات کلیدی در پاسخ سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون اصل نود، تفکیک این مبلغ از موضوع همسانسازی حقوق است. بسیاری از بازنشستگان این اعتبار را با همسانسازی اشتباه گرفتهاند اما طبق تصریح ماده ۲۰ قانون برنامه ششم توسعه، موضوع همسانسازی مربوط به بازنشستگان سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ است.
وی یادآور شد: به عبارت دیگر، بازنشستگان سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از نظر قانونی از دایره همسانسازی خارج هستند و اعتبارات ذکر شده در ردیفهای بودجه سال جاری، صرفاً مربوط به معوقات رتبهبندی است و ارتباطی به اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه ندارد.
سخن آخر
لازم به ذکر است که بررسیها نشان میدهد که مبلغ مورد نیاز برای تسویه معوقات رتبهبندی بازنشستگان فرهنگی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده و در ردیفهای متفرقه قرار دارد. با این حال، انتقال این اعتبار به وزارت آموزش و پرورش به جای صندوق بازنشستگی، باعث ایجاد ابهام در نحوه پرداخت شده است.
اکنون توپ در زمین سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش است تا با ارائه گزارش شفاف به کمیسیون اصل نود مجلس شورای، مسیر پرداخت این ۷۵ هزار میلیارد ریال را هموار کنند. بازگشت حقوقی این مبلغ به جیب بازنشستگان، تنها در صورتی ممکن است که فرآیندهای اداری از حالت گزارشمحوربه حالت پرداختمحور تغییر یابد و نظارتهای سختگیرانه کمیسیون اصل نود بر نحوه توزیع این اعتبار تداوم یابد.