بیاتی در گفتوگو با ایلنا:
بزرگترین دستاورد جنگ ایجاد اتحاد و انسجام در میان مردم بود/ متأسفانه برخی جلوتر از رهبری حرکت میکنند
یک عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، با تأکید بر اینکه انسجام ملی مهمترین دستاورد جنگ بوده است، گفت: همه باید پشت سر رهبری حرکت کنند و از هر اقدامی که به وحدت ملی آسیب میزند، پرهیز شود.
ولی الله بیاتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره مدیریت کشور در شرایط فعلی گفت: آمریکاییها و اسرائیلیها در جنگ، تنها کاری که توانستند انجام دهند، شهادت رهبر انقلاب بود، این جنایت صورت گرفت و حتما هم در طول تاریخ بهعنوان یک جنایت توسط آمریکاییها باقی خواهد ماند.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها بیان کرد: رهبر انقلاب شهید شد و این جنگ، بیش از حدود چهار ماه است که کشور ما را درگیر کرده است؛ آمریکاییها به هیچیک از اهداف خود نرسیدند؛ نتوانستند بنیان دفاعی ما را از بین ببرند، نتوانستند براندازی را رقم بزنند و نتوانستند نیروی زمینی وارد کنند. آمریکاییها در این جنگ شکست خوردند، منتها تبلیغات رسانهای آنها به حدی است که این شکست را پیروزی جلوه میدهند.
وی با بیان اینکه بزرگترین دستاورد این جنگ هم اتحاد و انسجامی بود که در میان مردم ایجاد شد، خاطرنشان کرد: این نکته بسیار مهمی است، ما دیگر نباید جناحی و گروهی فکر کنیم. باید به این فکر کنیم که مردمی که چهار ماه به میدان آمدند و ایستادند، از همه گروهها و جناحها بودند، بسیجی، بیحجاب، حزباللهی و غیرحزباللهی، همه آمدند تا به خاطر انقلاب و برای ایستادگی در برابر دشمن حضور داشته باشند.
بیاتی تاکید کرد: مهمترین کاری که باید انجام دهیم، تقویت انسجام ملی است و راه تقویت آن هم خدمت به مردم است که متأسفانه اکنون هم میبینیم مردم در اولویت نیستند. مشکلات معیشتی و اقتصادی، مردم را از پا درآورده است. شعار آن را خوب میدهیم، اما در عمل متأسفانه اقدامی انجام نمیدهیم که مشکلات مردم کمتر شود.
وی ادامه داد: نکته بعدی هم رهبری جدید است. ایشان با توجه به شرایط امنیتی کشور در حال حاضر نمیتوانند در انظار حضور پیدا کنند و میبینیم که بالاخره در شرایطی قرار گرفتهاند که باید از جهت حفاظتی اینگونه باشد اما همه باید حول محور رهبری جمع شوند و جلوتر از رهبری هم کسی حرکت نکند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بعضیها اینگونه میپندارند که حتما در برخی موضوعات، نظر رهبری مخالفت با آن مساله است، اما ایشان نظر خود را به صراحت نگفتهاند، متأسفانه برخی جلوتر از رهبری حرکت میکنند در صورتی که همه باید حول محور رهبری باشیم و پشت سر رهبری حرکت کنیم؛ نه کمتر و نه بیشتر. مبادا این موضوع بهگونهای تفسیر شود که باعث برهم خوردن انسجام ملی شود.
وی با اشاره به اینکه انسجام ملی، بزرگترین دستاورد جنگ و بزرگترین عاملی است که میتواند موجب شکست دشمن شود، تاکید کرد: همه مردم باید بدانند که آمریکا و اسرائیل دنبال نجات ما نیستند. اینکه توافق میکنند، به خاطر قدرت ماست. اینکه مذاکره میکنند، به خاطر قدرت بازدارندگی ماست. ما نباید از اهداف آنها غافل شویم.
بیاتی گفت: هدف دشمنان براندازی بود و اکنون که در میدان جنگ به آن نرسیدند، سعی میکنند آن را در میدان مذاکره دنبال کنند. تیم مذاکرهکننده ما باید به این موضوع توجه داشته باشد و زیر بار مسائلی که میخواهند به ما تحمیل کنند، نرود. اقدام در مقابل اقدام باید همواره مدنظر باشد. اگر آمریکا در جایی خواست به ما زور بگوید، ما هم باید متقابلا پاسخ دهیم و اگر طبق توافق عمل کرد، ما هم باید به تعهداتی که داریم، عمل کنیم.
وی در پاسخ اینکه این روزها تاکید زیادی بر انسجام و اتحاد در کشور میشود اما شاهدیم که برخی نمایندگانی که خود قانونگذار هستند، این روزها سخنانی مطرح میکنند که خلاف انسجام ملی است، چقدر لازم است خود نمایندگان، بهعنوان قانونگذار، این مسئله را رعایت کنند، گفت: من شخصا مخالف این هستم که نام برخی افراد از تریبون مجلس برده شود. حالا فرض کنیم شخصی هم تخلفی کرده باشد، اینکه از تریبون مجلس نام او را مطرح کنیم و آبروی افراد را ببریم، گناهی نابخشودنی است.
بیاتی خاطرنشان کرد: اینکه برخی از همکاران ما از روی دلسوزی پیگیر بازگشایی مجلس هستند، درست است و مجلس باید فعال شود، اما بالاخره باید شرایط امنیتی هم در نظر گرفته شود. ما هیات رئیسه را برای این موضوع انتخاب کردهایم تا درباره این مسئله تصمیم بگیرند. بالاخره آنها هم با ریاست آقای قالیباف حتما به دنبال بازگشایی مجلس هستند.
وی تاکید کرد: نباید کاری انجام دهیم که جامعه به سمت تنش پیش برود. نباید کاری کنیم که مردم ناامید شوند. مردم باید نسبت به نظام، مسئولان نظام و مجلس خوشبین باشند، نه اینکه آنها را به سمتی سوق دهیم که تصور کنند مجلس کارآمدی ندارد. اینگونه نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مسائل امنیتی باید در کشور لحاظ شود، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد و همه باید حول محور ولایت فقیه حرکت کنیم. رهبری حضور دارند و اگر نیاز باشد، ایشان مداخله خواهند کرد و همه ما باید از رهبری تبعیت کنیم.