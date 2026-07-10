سنگدوینی؛
کار بازسازی پل آققلا از همان ساعات اولیه آغاز شده است
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: کار بازسازی پل ریلی آققلا از همان ساعات اولیه پس از حمله ارتش تروریستی آمریکا آغاز شده و به زودی به پایان خواهد رسید.
به گزارش ایلنا، رمضانعلی سنگدوینی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: کار بازسازی پل آققلا از همان ساعات اولیه پس از حمله آغاز شده و به زودی به پایان خواهد رسید.
وی افزود: در تماسی که با مقامات شرکت راهآهن داشتم، عنوان کردند که تیم کارشناسی مشغول انجام کارهای بازسازی پل هستند و در اسرع وقت پل آققلا به مدار ریلی کشور باز خواهد گشت.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: درست است که پل ریلی آققلا نقش مهمی در انتقال کالا بین ایران و کشورهای عضو اوراسیا دارد، اما دشمن فکر نکند که با هدف قرار دادن این پل، کار نقل و انتقال کالا متوقف میشود، بلکه از طریق کانتینر و مسیرهای جادهای، انتقال کالا ادامه پیدا میکند.
سنگدوینی خاطرنشان کرد: ملتی که آمریکا در ۴۷ سال گذشته هیچگاه نتوانسته آن را، چه از طریق جنگ و چه از طریق تحریم اقتصادی، متوقف کند، با هدف قرار دادن یک پل ریلی هم به این هدف شوم خود نخواهد رسید.
به گزارش خانه ملت، وی با اشاره به حضور میلیونی مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب گفت: مردم ایران خواهان انتقام خون رهبر شهید خود هستند و ذرهای از این موضع خود عقبنشینی نمیکنند.