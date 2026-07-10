سنگدوینی مطرح کرد:
طرح ملی تعویض موتور کولرهای آبی؛ راهکار عبور از پیک مصرف ۷۵ هزار مگاواتی
عضو کمیسیون انرژی مجلس،گفت:عملیاتی شدن طرح رایگان تعویض موتور کولرهای آبی با موتورهای فوقکممصرف BLDC در ۴ استان کشور اقدامی راهبردی برای پایداری شبکه در شرایط بحرانی است.
به گزارش ایلنا، رمضانعلی سنگدوینی، با اشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی بر ورود کشور به بازه زمانی فوقگرم (از ۲۳ تیر تا ۲ مرداد) و رسیدن میانگین دما به ۴۱ درجه، اظهار داشت: پیشبینی عبور نیاز مصرف برق از مرز ۷۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات،نشاندهنده لزوم اجرای دقیق و ضربتی برنامههای مدیریت مصرف است.امروز کشور در شرایط «آمادهباش کامل» قرار دارد و در کنار تلاش شبانهروزی مهندسان صنعت برق، نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و کاهش بار مصرفی هستیم.
«رایگان بودن»؛ فرصتی بینظیر برای مشترکان
سنگدوینی با اشاره به گزارشهای ساتبا (سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق) درباره طرح تعویض موتور کولرهای آبی، تصریح کرد: یکی از مؤثرترین موضوعاتی که کمیسیون انرژی در تعامل با وزارت نیرو و جلساتی که در این کمیسیون تخصصی در خصوص کاهش ناترازی های تابستان برگزار می شد؛موضوع موتورهای پرمصرف کولرها در سطح کشور بود و عملیاتی کردن طرح تعویض موتور و پمپ کولرهای آبی فرسوده با موتورهای پربازده BLDC خبر خوشی برای مردم است؛ این طرح برای مشترکان کاملاً رایگان است و هیچگونه هزینهای از خانوادهها دریافت نمیشود.
وی افزود: بنابر اظهارات مسولان؛عملیات اجرایی در استانهای تهران، یزد، کرمان و قم با پیشرفت مناسب درحال انجام بوده و تاکنون ۲۴۰ هزار مجوز برای این طرح صادر شده است.مجلس بر این باور است که توسعه این طرح به سمت جایگزینی ۲۰ میلیون موتور کولر آبی در سراسر کشور، نه تنها نیاز شبکه را در تابستانها مدیریت میکند، بلکه با کاهش شدید قبض برق خانوارها، قدرت خرید مردم را نیز تقویت خواهد کرد.
پاسخ به چالش مصرف بالای سیستمهای سرمایشی
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس، در پاسخ به این سوال که چرا این طرح تا این حد اهمیت دارد، گفت: در روزهای گرم پیشرو، بار شبکه بر دوش وسایل سرمایشی است. بخش بزرگی از مصرف برق در ساعات اوج بار، ناشی از موتورهای قدیمی و پرمصرف کولرهای آبی است که راندمان بسیار پایینی دارند. با جایگزینی این موتورها با تکنولوژی BLDC، مصرف برق به طور چشمگیری کاهش مییابد و این دقیقاً همان «مدیریت مصرفِ هوشمندانه» است که کشور در این ایام بحرانی به آن نیاز دارد.
دعوت از مردم برای ثبتنام در سایت ساتبا
سنگدوینی با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای این طرح، گفت:برای بهرهمندی از این فرصت،هموطنان در استانهایی که این طرح آغاز شده بایستی به سایت ساتبا مراجعه و ثبتنام کنند. طبق سازوکار تعریف و اعلام شده، شرکتهای پیمانکار نیز موظفند پس از ثبتنام، حداکثر ظرف ۱۰ روز عملیات تعویض موتور و پمپ کولر را انجام دهند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد:ما در کمیسیون انرژی مجلس به صورت مستمر بر موضوعات مرتبط و تجهیزات مورد نیاز این طرح نظارت داریم. هدف این است که با حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و حذف موانع اجرایی،این طرح به سراسر کشور تسری یابد تا در تابستانهای آینده، دغدغهی ناترازی برق به حداقل رسیده و پایداری شبکه با تکیه بر کاهش مصرف هوشمندانه تضمین شود.