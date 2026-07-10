انارکی محمدی:
اجرای صحیح قوانین اقتصادی در دستور کار دولت باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید تمامی دستگاههای اجرایی را ملزم به اجرای دقیق مفاد قانون جهش تولید کند و از هرگونه بروکراسی و مانع اداری که روند سرمایهگذاری و تولید را کند میکند، جلوگیری کند.
به گزارش ایلنا، احمد انارکی محمدی گفت: اجرای کامل و صحیح قانون جهش تولید از سوی دولت، یکی از مهمترین الزامات تحقق رشد اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار است.
وی افزود: این قانون با هدف رفع موانع تولید، تسهیل تأمین مالی واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایهگذاران تدوین شده و اجرای دقیق آن میتواند زمینهساز افزایش ظرفیت تولید داخلی و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت باید تمامی دستگاههای اجرایی را ملزم به اجرای دقیق مفاد قانون جهش تولید کند و از هرگونه بروکراسی و مانع اداری که روند سرمایهگذاری و تولید را کند میکند، جلوگیری کند.
به گزارش خانه ملت، انارکی محمدی اظهار کرد: اجرای صحیح قانون جهش تولید موجب افزایش تولید ملی، کاهش وابستگی به واردات و رشد صادرات، تقویت رقابتپذیری صنایع و ایجاد فرصتهای شغلی جدید خواهد شد؛ بنابراین اجرای صحیح این قانون باید در دستور کار دولت باشد تا ما به رشد اقتصادی پایدار برسیم.