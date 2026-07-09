جوکار:
خبر تعویق انتخابات شوراها تا سال ۱۴۰۷ کذب است
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، شایعات منتشر شده درباره تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا سال ۱۴۰۷ را تکذیب کرد و گفت: تاکنون هیچ تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده و پس از اعلام بازگشت شرایط عادی از سوی شورای عالی امنیت ملی، جدول زمانبندی انتخابات اعلام خواهد شد.
به گزارش ایلنا،محمد صالح جوکار در واکنش به انتشار شایعاتی مبنی بر برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۷، اظهار کرد: این خبر تکذیب میشود و اساساً چنین موضوعی مطرح نیست.
وی افزود: منتظر اعلام وضعیت و شرایط از سوی مراجع ذیربط هستیم و پس از اعلام بازگشت شرایط عادی، حدود دو ماه بعد انتخابات برگزار خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال برگزاری انتخابات در شهریور ماه گفت: هنوز تصمیمی در خصوص زمانبندی انتخابات گرفته نشده است.
جوکار درباره انتشار خبر ارسال نامه مشترک کمیسیون شوراهای مجلس و معاونت سیاسی وزارت کشور به دبیرخانه شعام برای تعیین تکلیف انتخابات نیز گفت: این خبر نیز کذب است و تنها درخواست ما این است که هرچه سریعتر وضعیت پایین جنگ و عادی شدن شرایط کشور مشخص شود تا پس از آن شرایط، جدول زمانبندی برگزاری انتخابات را اعلام کنیم.
وی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ تصمیمی مبنی بر تعویق انتخابات شوراها یا برگزاری آن در موعد مشخص اتخاذ نشده است.