پیام قدردانی پزشکیان از رهبر ملی ترکمنستان

به گزارش ایلنا، پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رهبر ملی ترکمنستان، نوشت: از حضور برادر ارجمندم، آقای قربانقلی بردی‌محمداف و همدردی صمیمانه ایشان با ملت ایران صمیمانه سپاسگزارم.

رئیس جمهور اسلامی ایران افزود: این همراهی را از یاد نخواهیم برد. پزشکیان تاکید کرد: همان‌گونه که رهبر شهید تأکید داشتند «روابط ایران و ترکمنستان فراتر از همسایگی، روابط خویشاوندی است.»

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