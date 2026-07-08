پیام قدردانی پزشکیان از رهبر ملی ترکمنستان
مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در پیامی از رهبر ملی ترکمنستان برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رهبر ملی ترکمنستان، نوشت: از حضور برادر ارجمندم، آقای قربانقلی بردیمحمداف و همدردی صمیمانه ایشان با ملت ایران صمیمانه سپاسگزارم.
رئیس جمهور اسلامی ایران افزود: این همراهی را از یاد نخواهیم برد.
پزشکیان تاکید کرد: همانگونه که رهبر شهید تأکید داشتند «روابط ایران و ترکمنستان فراتر از همسایگی، روابط خویشاوندی است.»