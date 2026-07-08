برقراری کشیک ویژه در دادگستری استان خراسان رضوی همزمان با تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین زرندی از برقراری کشیک ویژه قضایی همزمان با مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر قائد شهید و عظیم الشان امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه خبر داد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به تمهیدات لازم اندیشیده شده برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر این مراسم توسط دستگاه‌های متولی گفت: مجموعه قضایی استان از مدتی قبل با تشکیل یک ستاد، و برگزاری جلسات متعدد، پیش بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم حمایتی را با هدف برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم انجام داده و با افتخار در حال انجام وظیفه است.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به برخی از اقدامات صورت پذیرفته افزود: علاوه بر آمادگی کامل مجموعه قضایی برای انجام ماموریت‌های محوله، کشیک قضایی برقرار و علاوه بر آن تعدادی از قضات باتجربه نیز به صورت ویژه معین و در حین برگزاری مراسم مشغول به خدمت خواهند بود.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی خاطر نشان کرد: انشالله و به یاری خداوند متعال، با حضور خیل عظیم عاشقان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت، دوستداران ایران اسلامی و عزادارن قائد شهید و عظیم الشان امت، شاهد تاریخ سازی دوباره مردم بزرگوار خواهیم بود.