تاکید ایران بر محکومیت جهانی حمله آمریکا به زیرساختهای فضایی
هیئت جمهوری اسلامی ایران از کارگروه سازمان ملل درباره جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در فضای ماورای جو خواست به طور قاطعانه حملات رژیم اسرائیل و آمریکا علیه زیرساختها و مراکز فضایی صلحآمیز ایران را محکوم کند.
به گزارش ایلنا، هیئت جمهوری اسلامی ایران در نشست «کارگروه سازمان ملل در خصوص جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در فضای ماورای جو (PAROS in all its Aspects)» که در ژنو سوئیس در حال برگزاری است، با تأکید بر اینکه این حملات؛ مراکز غیرنظامی، علمی و تحقیقاتی فضایی مورد استفاده در مدیریت بحران، ارتباطات ماهوارهای، تحقیقات علمی و سایر خدمات عمومی و غیرنظامی ایران را هدف قرار داده است، تصریح کرد: «حمله به زیرساختهای فضایی غیرنظامی، نقض آشکار منشور ملل متحد، حقوق بینالملل بشردوستانه و معاهده فضای ماورای جو است و سکوت در برابر آن، امنیت بهرهبرداری صلحآمیز از فضا را برای همه کشورها به خطر میاندازد.»
ایران همچنین با انتقاد از تلاش آمریکا برای توجیه حمله به زیرساختهای غیرنظامی فضایی، چنین رویکردی را بیاساس و خطرناک دانست و نسبت به نقش غیرصلحآمیز فزاینده بازیگران غیردولتی، از جمله «استارلینک»، در ارائه خدمات فضایی برای اهداف غیرصلحآمیز و خصمانه هشدار داد.
هیئت جمهوری اسلامی ایران همچنین تسلیحاتیسازی فضای ماورای جو، از جمله برنامه «گنبد طلایی» آمریکا را از مهمترین تهدیدها علیه امنیت و استفاده صلحآمیز از فضا دانست و خواستار آغاز فوری مذاکرات در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد برای تدوین یک سند حقوقی الزامآور به منظور جلوگیری از استقرار تسلیحات در ماورای جو و رقابت تسلیحاتی در فضا شد.
ایران از گروه کاری سازمان ملل دولتهای عضو خواست به طور قاطعانه حملات رژیم اسرائیل و ایالات متحده علیه زیرساختها و مراکز فضایی صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران را محکوم کند.