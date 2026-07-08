خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفیر ایران خطاب به صدراعظم آلمان؛

تائید تجاوز به ایران بخشودنی و فراموش‌شدنی نیست

تائید تجاوز به ایران بخشودنی و فراموش‌شدنی نیست
کد خبر : 1810658
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر ایران در برلین در واکنش به همراهی صدراعظم آلمان با جنگ آمریکا علیه کشورمان تاکید کرد: تائید تجاوز به ایران و به شهادت رساندن مردم کشورمان به دست آمریکا و رژیم اسرائیل، نه بخشودنی است و نه فراموش‌شدنی.

به گزارش ایلنا، مجید نیلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان چهارشنبه شب با انتشار پیامی نوشت: آشفتگی جنگ‌طلبان آمریکایی و همراهی برخی طرف‌های اروپایی با آنان، بیش از هر چیز، از هراس آنان نسبت به پیامی حکایت دارد که از تشییع باشکوه و کم‌نظیر امام خامنه‌ای با حضور میلیون‌ها ایرانی و عراقی آزاده و هم‌صدایی ده‌ها میلیون آزاداندیش در سراسر جهان، به دنیا مخابره شد؛ پیامی از ایستادگی و همبستگی در برابر زور، زورگویی و زیاده‌خواهی.

پیشتر فردریش مرتس صدراعظم آلمان در کنفرانس خبری حاشیه نشست سران ناتو در آنکارا، با تکرار روایت ادعایی واشنگتن درباره تحولات تنگه هرمز از حملات آمریکا به ایران حمایت کرد و آن را موجه خواند.

سفیر کشورمان در همین پیوند هشدار داد: تائید تجاوز به ایران و به شهادت رساندن مردم کشورمان به دست آمریکا و رژیم اسرائیل، نه بخشودنی است و نه فراموش‌شدنی.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی