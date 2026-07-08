به گزارش ایلنا، مجید نیلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان چهارشنبه شب با انتشار پیامی نوشت: آشفتگی جنگ‌طلبان آمریکایی و همراهی برخی طرف‌های اروپایی با آنان، بیش از هر چیز، از هراس آنان نسبت به پیامی حکایت دارد که از تشییع باشکوه و کم‌نظیر امام خامنه‌ای با حضور میلیون‌ها ایرانی و عراقی آزاده و هم‌صدایی ده‌ها میلیون آزاداندیش در سراسر جهان، به دنیا مخابره شد؛ پیامی از ایستادگی و همبستگی در برابر زور، زورگویی و زیاده‌خواهی.