سفیر ایران خطاب به صدراعظم آلمان؛
تائید تجاوز به ایران بخشودنی و فراموششدنی نیست
سفیر ایران در برلین در واکنش به همراهی صدراعظم آلمان با جنگ آمریکا علیه کشورمان تاکید کرد: تائید تجاوز به ایران و به شهادت رساندن مردم کشورمان به دست آمریکا و رژیم اسرائیل، نه بخشودنی است و نه فراموششدنی.
به گزارش ایلنا، مجید نیلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان چهارشنبه شب با انتشار پیامی نوشت: آشفتگی جنگطلبان آمریکایی و همراهی برخی طرفهای اروپایی با آنان، بیش از هر چیز، از هراس آنان نسبت به پیامی حکایت دارد که از تشییع باشکوه و کمنظیر امام خامنهای با حضور میلیونها ایرانی و عراقی آزاده و همصدایی دهها میلیون آزاداندیش در سراسر جهان، به دنیا مخابره شد؛ پیامی از ایستادگی و همبستگی در برابر زور، زورگویی و زیادهخواهی.
پیشتر فردریش مرتس صدراعظم آلمان در کنفرانس خبری حاشیه نشست سران ناتو در آنکارا، با تکرار روایت ادعایی واشنگتن درباره تحولات تنگه هرمز از حملات آمریکا به ایران حمایت کرد و آن را موجه خواند.
سفیر کشورمان در همین پیوند هشدار داد: تائید تجاوز به ایران و به شهادت رساندن مردم کشورمان به دست آمریکا و رژیم اسرائیل، نه بخشودنی است و نه فراموششدنی.