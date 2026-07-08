جزئیات وقوع چند انفجار در جنوب کشور/ صداهای مهیب در چابهار، بوشهر و هرمزگان

به گزارش ایلنا، منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس و مناطقی از استان هرمزگان خبر داده اند.

برخی اعلام کردند که صدای ۸ انفجار در بندر عباس و فعال شدن پدافند هوایی را شنیده‌اند.

همچنین طبق اعلام منابع محلی دشمن آمریکای صهیونیستی به شهر ساحلی چابهار با چند پرتابه حمله کرد که خسارت‌هایی به اسکله شهید بهشتی و اسکله کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان در همین رابطه اعلام کرد: ساعتی قبل بر اثر حملات دشمن سه خط برق در شهرستان چابهار قطع شد. با تلاش همکاران دو خط به مدار بازگشته و یک خط دیگر نیز به زودی برقرار خواهد شد

فرماندار ایرانشهر هم گفت: ساعت ۳۰ دقیقه بامداد امروز، مناطقی از ایرانشهر هدف حمله دشمن قرار گرفت.

سلیم کدخدا، افزود: در پی شنیده شدن صدای چهار انفجار شدید در ایرانشهر، پس از بررسی دقیق مشخص شد اصابت پرتابه به بخشی از ساختمان تأسیسات پرواز و ساختمان ایستگاه هواشناسی فرودگاه ایرانشهر خسارت وارد شده که با حضور به موقع نیرو‌های امدادی عملیات اطفاء حریق در حال انجام است.

همزمان سنتکام به تجاوز دوباره به خاک ایران و نقض آتش‌بس اعتراف کرد و مدعی شد: به دستور فرمانده کل قوا، نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده حملات تکمیلی را علیه ایران آغاز کرده‌اند تا توانایی آن را برای تهدید آزادی دریانوردی در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف کنند.

در بوشهر هم منابع محلی از شنیده شدن صداهای انفجار خبر دادند.

یک مقام مطلع در استان بوشهر با اشاره به انفجارها در بوشهر گفت: تجاوز امشب ارتش تروریستی آمریکا به بوشهر آسیبی را متوجه نیروگاه هسته ای نکرده است. جای نگرانی نیست.

صداوسیما هم اعلام کرد: امشب دست‌کم صدای ۸ انفجار در شرق بندرعباس شنیده شده است و ۲ پرتابه به جزیره بوموسی و ۲ پرتابه به جزیره سیریک اصابت کرده است. در جاسک هم صدای ۲ انفجار شنیده شده است.

همچنین دقایقی قبل صدای جت‌های جنگنده بر فراز اصفهان شنیده شد که بررسی ها نشان می‌دهد جنگنده متعلق به نیروهای مسلح ایران است.

بر اساس گزارش رویترز در پی شنیده شدن صداهای انفجارها در ایران، قیمت نفت بیش از یک دلار در هر بشکه افزایش یافت.

این خبر تکمیل می شود...