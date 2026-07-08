به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه، درباره اقدامات تجاوزکارانه اخیر آمریکا علیه کشورمان، اظهارکرد: یک بند از یادداشت تفاهم اسلام آباد درباره تنگه هرمز است. در بند ۵ در مقابل تعهداتی که در سایر بندها آمریکا به آنها متعهد شده، آمده است که ایران ترتیباتی را اتخاذ کند تا زمینه برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز برای صرفا ۶۰ روز به صورت رایگان فراهم کند و مین زدایی را ظرف ۳۰ روز انجام دهد.

وی ادامه داد: این امر از نظر ما تفسیر بردار نیست و مفهوم آن این است که در آن ۳۰ روز و آن ۶۰ روز ترتیبات عبور توسط جمهوری اسلامی ایران تنظیم می‌شود. ما هم این کار را کردیم.

معاون وزیر امور خارجه گفت: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سه هفته قبل مسیری را در شمال تنگه هرمز تعیین کرد و ما مشخصات این مسیر را به سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کردیم تا در این مدت کشتی ها از آن مسیر عبور کنند.

غریب آبادی تاکید کرد: آمریکا با فشار بر عمان مسیری را در جنوب تنگه هرمز از سمت آب‌های عمان که بسیار به آب‌های داخلی عمان نزدیک است باز کرد. این امر هم برای محیط زیست عمان مضر است و هم مختل کننده فعالیت های اقتصادی نظیر ماهی گیری عمان است‌ و برخی شناورها را روز گذشته از آن مسیر عبور دادند.

وی گفت: نیروی دریایی ما به این شناورهای تجاری هشدار می‌دهد که این مسیر ایمن و مجاز نیست بلکه مسیری غیرقانونی است و شما باید برگردید و از مسیر اعلامی ایران استفاده کنید. نیروهای آمریکایی به این شناورها اجازه نمی‌دهند و وقتی با هشدار نیروی دریایی ایران بر می‌گردند تا از مسیر ایمن شمال تنگه هرمز استفاده کنند؛ این کشتی ها را با زور و فشار مجبور می‌کنند تمام سیستم‌های راداری خود را قطع و از آن مسیر عبور کنند.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: اگر آمریکا به یادداشت تفاهم احترام می‌گذارد که ایران مسیر ایمنی را در شمال تنگه هرمز باز کرده است، لذا ما هم تعهدی داشتیم و کاملا آماده اجرای تعهدات بودیم. این اقدام آمریکا به هیچ وجه قابل پذیرش نبود.

غریب آبادی گفت: وقتی در لبنان شاهد تداوم عملیات نظامی رژیم صهیونیستی و نقض بند یک یادداشت تفاهم بودیم مذاکرات را آغاز نکردیم. وقتی در ترتیباتی که در تنگه هرمز ایجاد کردیم اخلال ایجاد کردند ما سعی کردیم با اقدامات خود مسیرهای موازی را ببندیم. لذا ما مقابل هر نقض تعهد آنها اقدام متقابل انجام دادیم و الان هم در همان شرایط هستیم. اگر آمریکا بخواهد تمام تعهدات و یادداشت تفاهم را کنار بگذارد، جمهوری اسلامی ایران هم تمام تعهدات خود را در این زمینه کنار خواهد گذاشت.

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