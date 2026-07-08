آمریکا و رژیم صهیونیستی منشأ ناامنی تنگه هرمز هستند

به گزارش ایلنا، هیئت جمهوری اسلامی ایران در صد و سی‌ و هفتمین نشست شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی، اسناد جداگانه‌ای را ذیل دستورکار‌های مرتبط با خطوط حیاتی کشتیرانی و گزارش کمیته ایمنی دریانوردی ارائه کرد که در آن، حملات تجاوزکارانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، محاصره غیرقانونی کشتی‌های مرتبط با بنادر ایران و توقیف مسلحانه کشتی‌ها و محموله‌های ایرانی به‌عنوان عوامل اصلی تهدید ایمنی دریانوردی در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز معرفی شده است.

در سند «حفاظت از خطوط حیاتی کشتیرانی» تصریح شده است که ریشه مسائل کنونی برای ایمنی دریانوردی، امنیت ناوبری، رفاه دریانوردان، حفاظت از محیط زیست دریایی، تسهیل تردد دریایی و همکاری‌های فنی، استفاده غیرقانونی از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، جزایر، مناطق ساحلی و مسیر‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران است.

ایران در این سند تاکید کرد که به‌عنوان کشور ساحلی ذیصلاح، وظایف مربوط به ایمنی دریانوردی، جست‌و‌جو و نجات، واکنش اضطراری، پایش ترافیک و ایمنی ناوبری را ادامه داده و مسئولیت اختلال و تشدید اوضاع بر عهده متجاوزان و حامیان یا تسهیل‌کنندگان اقدامات غیرقانونی آنان است، نه کشوری که امنیت این آبراه حیاتی را حفظ می‌کند.

هیئت ایران همچنین هشدار داده است که هرگونه بررسی درباره خطوط حیاتی کشتیرانی نباید به تصویری گزینشی و ناقص از وضعیت منطقه محدود شود. بر همین اساس، ایران از شورای آیمو خواسته است که هرگونه گزارش، پیگیری یا اقدام فنی درباره خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز بی‌طرفانه، متوازن، جامع، غیرتبعیض‌آمیز و مبتنی بر همه منابع خطر باشد و حقوق حاکمه، مسئولیت‌ها و منافع مشروع کشور‌های ساحلی ذی‌صلاح را مخدوش نکند.

هیئت جمهوری اسلامی ایران همچنین در سند جداگانه‌ای، توقیف مسلحانه، تغییر مسیر، تصاحب و مصادره کشتی‌ها و محموله‌های تجاری از سوی آمریکا را مصداق راهزنی دریایی از نظر ماهیت، شیوه و اثر دانست. ایران در این سند، اظهارات علنی مقام‌های ارشد آمریکایی درباره توقیف کشتی‌ها و محموله‌های ایرانی را اعتراف رسمی به آگاهی، انتساب و مسئولیت واشنگتن در قبال این اقدامات غیرقانونی معرفی کرده است.

هیئت جمهوری اسلامی ایران از شورای آیمو خواسته است که رویکردی گزینشی را نپذیرد که در آن ادعا‌ها علیه یک کشور عضو ثبت می‌شود، اما تجاوز علیه همان کشور، محاصره دریایی، توقیف مسلحانه کشتی‌های تجاری، حمله به زیرساخت‌های دریایی و آسیب به کشتی‌ها، دریانوردان و امکانات ایمنی دریایی ایران نادیده گرفته می‌شود.

بر پایه اسناد ایران، هرگونه سازوکار مربوط به عبور ایمن، کریدور دریایی، تخلیه، هماهنگی عملیاتی یا همکاری فنی درباره خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز باید با هماهنگی کامل و رضایت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشور ساحلی ذی‌صلاح انجام شود و نباید به پوششی برای دخالت نظامی خارجی، ترتیبات اسکورت یا سازوکار‌های تحمیلی از بیرون تبدیل شود.

ایران تاکید کرده است که سازمان بین‌المللی دریانوردی یک نهاد تخصصی فنی و اعتبار آن وابسته به حفظ بی‌طرفی، توازن و پرهیز از سیاسی‌سازی موضوعات فنی دریایی است. از نگاه تهران، هرگونه نتیجه‌گیری یا گزارش آیمو درباره تنگه هرمز و آبراه‌های منطقه، زمانی معتبر خواهد بود که همه منابع خطر، همه کشور‌های آسیب‌دیده، همه کشتی‌ها و دریانوردان متاثر و همه رویداد‌های مرتبط را بدون تبعیض بازتاب دهد.