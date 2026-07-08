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انتقاد نماینده ایران در شورای حقوق بشر از آمریکا بابت زیر پا گذاشتن تعهدات خود

انتقاد نماینده ایران در شورای حقوق بشر از آمریکا بابت زیر پا گذاشتن تعهدات خود
کد خبر : 1810650
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نماینده کشورمان در نشست شورای حقوق بشر گفت آمریکا همانند گذشته به تعهدات خود پایبند نبوده و موازین اخلاقی و حقوقی را زیر پا گذاشته است.

به گزارش ایلنا، نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، در پایان شصت‌ودومین نشست شورای حقوق بشر، با اشاره به آثار تحریم‌ها و اقدامات نظامی بر حقوق بنیادین مردم ایران، خواستار توجه بیشتر این شورا به پیامدهای جنگ، تجاوز و اقدامات قهری یک‌جانبه شد.

در سخنرانی پایانی نماینده ایران در نشست شورای حقوق بشر، توجه ویژه و فراتر شورا به دو پدیده ویرانگر و مخرب، یعنی تحریم‌ها و تجاوز نظامی، جلب و تاکید شد این شورا به عنوان نهادی که باید پیگیر حقوق بشر مردم جهان باشد، می بایست نقض مستمر و گستره حقوق بشر مردم ایران بواسطه تحریم ها و تجاوزات مکرر را مورد توجه قرار دهد. 

علی بحرینی نماینده کشورمان ضمن اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای با هدف پایان دائمی جنگ بین ایران و آمریکا، بیان داشت که ایالات متحده همانند گذشته به تعهدات خود پایبند نبوده و موازین اخلاقی و حقوقی را زیر پا گذاشته است.

وی همچنین حمله این رژیم در شامگاه ۱۶ تیرماه به جنوب ایران را که نقض فاحش تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد، مصداقی دیگر از این بدعهدی عنوان و محکوم کرد. 

نماینده ایران در ادامه تأکید کرد که این اقدامات در حالی صورت گرفته که جمهوری اسلامی ایران همچنان به دیپلماسی و ادامه مذاکرات متعهد مانده است.

وی همچنین بیان داشت که جنگ و تجاوز، فارغ از هرگونه توجیه یا شکل، از بزرگ‌ترین تهدیدها علیه تحقق حقوق بشر محسوب می‌شوند. درگیری‌های مسلحانه جان انسان‌ها را می‌گیرند، زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی را ویران می‌کنند و روند توسعه کشورها را برای سال‌ها و حتی دهه‌ها به عقب می‌اندازند.

نماینده ایران در پایان از شورای حقوق بشر خواست فراتر از رویکردهای گزینشی و تفرقه‌افکنانه، توجه بیشتری به پیامدهای جنگ، تجاوز نظامی، اقدامات قهری یک‌جانبه و استانداردهای دوگانه در بررسی وضعیت‌های حقوق بشری داشته باشد.

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