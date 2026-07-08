حسن نیت ارمنستان را از یاد نخواهیم برد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به نخست‌وزیر ارمنستان نوشت: «از حضور و ابراز همدردی جناب آقای نیکول پاشینیان و هیأت عالی‌رتبه همراه و ابراز همدردی ایشان به نمایندگی از سوی ملت و دولت ارمنستان صمیمانه سپاسگزارم.



این حسن نیت را از یاد نخواهیم برد.



امیدوارم روابط تاریخی دوستانه دو ملت بزرگ ایران و ارمنستان که همواره مبتنی بر منافع مشترک، حسن همجواری و احترام متقابل بوده است، بیش از پیش توسعه یابد.



رهبر شهید همواره بر تقویت روابط با جمهوری ارمنستان تأکید داشتند و این کشور را «همسایه نجیب» خطاب می‌کردند. سیاست ما تقویت همه‌جانبه روابط دوجانبه است.»

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