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رئیس‌جمهور پزشکیان:

حسن نیت ارمنستان را از یاد نخواهیم برد

حسن نیت ارمنستان را از یاد نخواهیم برد
کد خبر : 1810645
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رئیس‌جمهور پزشکیان با قدردانی از حضور نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در مراسم وداع با رهبر شهید و ابراز همدردی دولت و ملت این کشور، بر تقویت همه‌جانبه روابط تهران و ایروان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به نخست‌وزیر ارمنستان نوشت: «از حضور و ابراز همدردی جناب آقای نیکول پاشینیان و هیأت عالی‌رتبه همراه و ابراز همدردی ایشان به نمایندگی از سوی ملت و دولت ارمنستان صمیمانه سپاسگزارم.

این حسن نیت را از یاد نخواهیم برد.

امیدوارم روابط تاریخی دوستانه دو ملت بزرگ ایران و ارمنستان که همواره مبتنی بر منافع مشترک، حسن همجواری و احترام متقابل بوده است، بیش از پیش توسعه یابد.

رهبر شهید همواره بر تقویت روابط با جمهوری ارمنستان تأکید داشتند و این کشور را «همسایه نجیب» خطاب می‌کردند. سیاست ما تقویت همه‌جانبه روابط دوجانبه است.»
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