شکوه حضور مردم در مراسم وداع با رهبر شهید، ترامپ را عصبانی کرده است
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با واکنش به اظهارات رئیسجمهور آمریکا، تأکید کرد: حضور گسترده مردم ایران در مراسم وداع با رهبر شهید نشان داد ملت ایران با تهدید و هیاهو از مسیر خود عقبنشینی نمیکند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اهانتها و یاوهگوییهای رئیسجمهور آمریکا، بیش از هر چیز، نشان داد مردم ایران راه درست را انتخاب کردهاند
آنچه ترامپ را عصبانی کرده، شکوه حضور مردم ایران در مراسم وداع با رهبر شهید است.
ملت ما که همیشه یکصدا و استوار برای ایران ایستاده است با تهدید و هیاهو از میدان به در نمیرود.»