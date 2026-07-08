شکوه حضور مردم در مراسم وداع با رهبر شهید، ترامپ را عصبانی کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اهانت‌ها و یاوه‌گویی‌های رئیس‌جمهور آمریکا، بیش از هر چیز، نشان داد مردم ایران راه درست را انتخاب کرده‌اند

‌آنچه ترامپ را عصبانی کرده، شکوه حضور مردم ایران در مراسم وداع با رهبر شهید است. ‌ملت ما که همیشه یک‌صدا و استوار ⁧ برای ایران⁩ ایستاده است با تهدید و هیاهو از میدان به در نمی‌رود.»