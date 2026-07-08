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آرزوی سه ماه پیش از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی که اکنون برآورده شد

کد خبر : 1810637
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حجت‌الاسلام والمسلمین محمّدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره آرزوی سه ماه پیش از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی که اکنون برآورده شد، توضیح داد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمّدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: برای افتتاح صحن مطهر حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در نجف، دعوت کرده بودند رفتم؛ برگشتم، گفتم: «آقا! من آنجا از امام حسین علیه‌السلام تقاضا کردم، استدعا کردم، التماس کردم که جنابعالی را این توفیق نصیبتان بشود و بیایید به پابوس جدتان امام حسین(ع).»

حضرت فرمود: «ان‌شاءالله خدا دعای تو را مستجاب بکند.» آرزویشان این بود...

 

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