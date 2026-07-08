آرزوی سه ماه پیش از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی که اکنون برآورده شد

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمّدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: برای افتتاح صحن مطهر حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در نجف، دعوت کرده بودند رفتم؛ برگشتم، گفتم: «آقا! من آنجا از امام حسین علیه‌السلام تقاضا کردم، استدعا کردم، التماس کردم که جنابعالی را این توفیق نصیبتان بشود و بیایید به پابوس جدتان امام حسین(ع).»

حضرت فرمود: «ان‌شاءالله خدا دعای تو را مستجاب بکند.» آرزویشان این بود...

انتهای پیام/