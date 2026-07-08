قدردانی عراقچی از عراق برای میزبانی باشکوه مراسم تشییع امام شهید
وزیر امور خارجه کشورمان از عراق برای میزبانی باشکوه مراسم تشییع امام شهید قددرانی کرد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه ایکس نوشت: صمیمانهترین مراتب قدردانی خود را از کشور برادر عراق؛ دولت، ملت و مراجع عالیقدر، بهپاس میزبانی شایسته و برگزاری آیین باشکوه و باصلابت بدرقه و تشییع امام شهیدمان، با مشارکت گسترده و پرشور مردم، ابراز میداریم.
وی ادامه داد: پیوندهای ایران و عراق، فراتر از مرزهای جغرافیایی و همسایگی، ریشه در تاریخی مشترک، ارزشهایی ماندگار و سرنوشتی واحد دارد. از سخاوت و اصالت عراق، برای این همراهی و وفاداری ارزشمند، سپاسگزاریم.