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قدردانی عراقچی از عراق برای میزبانی باشکوه مراسم تشییع امام شهید

قدردانی عراقچی از عراق برای میزبانی باشکوه مراسم تشییع امام شهید
کد خبر : 1810636
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وزیر امور خارجه کشورمان از عراق برای میزبانی باشکوه مراسم تشییع امام شهید قددرانی کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه ایکس نوشت: صمیمانه‌ترین مراتب قدردانی خود را از کشور برادر عراق؛ دولت، ملت و مراجع عالی‌قدر، به‌پاس میزبانی شایسته و برگزاری آیین باشکوه و باصلابت بدرقه و تشییع امام شهیدمان، با مشارکت گسترده و پرشور مردم، ابراز می‌داریم.

وی ادامه داد: پیوندهای ایران و عراق، فراتر از مرزهای جغرافیایی و همسایگی، ریشه در تاریخی مشترک، ارزش‌هایی ماندگار و سرنوشتی واحد دارد. از سخاوت و اصالت عراق، برای این همراهی و وفاداری ارزشمند، سپاسگزاریم.

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