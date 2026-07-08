قدردانی رئیس مجلس خبرگان رهبری از شرکت کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید
رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی از ملت شریف، طلاب، علما و مرجعیت محترم، دولتمردان و شیوخ عشائر عراق برای حضور در تشییع عظیم و تاریخی پیکر مطهر قائد شهید «رضوان الله علیه» تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، متن پیام رئیس مجلس خبرگان به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»
برادران و خواهران ایمانی، ملت شریف، مؤمن و سرافراز عراق!
سلام علیکم
حماسهای که مردم وفادار در سوگ و بدرقه پیکر مطهر رهبر جبهه مقاومت و ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره الشریف) آفریدند، صفحهای زرین در تاریخ پرافتخار امت اسلامی رقم زد و تجسمی روشن از حقیقت شعار جاودانه «إیران والعراق لا یمکن الفراق» را به نمایش گذاشت.
شما مردمی که سالیان متمادی در مکتب سیدالشهدا علیهالسلام، با کرامت، ایثار و اخلاص، افتخار میزبانی میلیونها زائر اربعین حسینی را بر عهده داشتهاید، این بار نیز در مصیبتی بزرگ، دوشادوش برادران و خواهران ایرانی خود اشک ماتم ریختید و با حضور گسترده، باشکوه و آگاهانه خویش، بار دیگر مرزهای جغرافیایی را درنوردید و حقیقت «امت واحده اسلامی» را در برابر دیدگان جهانیان متجلی ساختید.
این همگامی و همدردی خالصانه شما، التیامبخش قلوب داغدار آزادگان جهان، جبهه مقاومت و ملت ایران بود و جلوهای بینظیر از وفاداری به مکتب اهلبیت (علیهمالسلام) و آرمانهای مقاومت را به رخ جهانیان کشید و بار دیگر بر این حقیقت تأکید کرد که مسیر مقاومت تا تحقق وعده الهی، آزادی کامل قدس شریف، زوال و محو رژیم اشغالگر صهیونیستی و پایان یافتن سلطه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتپیشه، با استقامت و پایداری امت اسلامی استمرار خواهد یافت.
بیتردید این وفاداری و همبستگی تاریخی، در حافظه امت اسلامی ماندگار خواهد ماند و قدردانی از این سرمایه ارزشمند، وظیفهای اخلاقی و دینی است.
ازاینرو، بر خود لازم میدانم از حضور ارزشمند مراجع و علمای اعلام، حوزههای علمیه، مسولین محترم اعتاب مقدسه، مسئولان محترم کشوری و لشکری، نظامی و سیاسی، شیوخ و بزرگان عشایر، شخصیتهای دینی و عموم مردم شریف عراق که در این روزهای اندوهبار، با محبت، اخلاص و همدردی خویش مایه تسلی خاطر خانواده بزرگ مقاومت و ملت ایران اسلامی شدند، صمیمانه و خاضعانه سپاسگزاری نمایم.
از درگاه خداوند متعال، برای کشور دوست و برادر عراق، عزت، امنیت و اعتلای روزافزون در مسیر مقاومت اسلامی را مسألت دارم.
اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ وَ الْعافِیَةَ وَ النَّصْرَ
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته